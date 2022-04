La prima partidă oficială din Giulești, internaționalul U21 a transformat o lovitură liberă de la aproximativ 35 de metri de poarta lui FC Botoșani. Eduard Pap, portarul moldovenilor, a reușit doar să șteargă mingea, însă nu a putut evita golul.

Valeriu Iftime: "Dacă îl pui pe Sefer să mai dea 100 de lovituri de acolo, nu mai dă una"

A fost primul gol marcat de Antonio Sefer în Liga 1, la meciul cu numărul 100 pentru Rapid, însă Valeriu Iftime crede că reușita tânărului fotbalist a fost mai degrabă o întâmplare. Patronul de la Botoșani a făcut chiar și un pariu la emisiunea Ora Exactă în Sport, de la Pro Arena.

"Cu Rapidul a fost un meci greu. Atmosfera a fost senzațională. Am fost cumva marcați. Am început bine repriza a doua, însă a fost golul ăla care poate fi luat doar de Pap al nostru. Foarte bine șutat. Dacă îl pui pe copilul ăla să dea încă 100 de lovituri de acolo, nu mai dă una. Dacă mai dă una la fel, îi dau ce vrea el.



Asta este. Acolo s-a rupt tot. Rapidul are entuziasm, a jucat mai bine. Nu e sfârșitul lumii, eu cred că echipa noastră va juca mai bine de aici încolo și nu e nimic pierdut", a declarat Iftime, la Ora Exactă în Sport.

FC Botoșani vrea să câștige play-out-ul

Patronul lui FC Botoșani spune că, în ciuda ultimelor informații apărute în presă, relația sa cu antrenorul Marius Croitoru este una bună, iar obiectivul lui FC Botoșani este câștigarea play-out-ului și a barajului pentru ultimul loc de Conference League.

"Chiar e bună (n.r - relația cu Marius Croitoru). Sigur că au fost niște mici discuții la un moment dat. Nu că am ratat play-off-ul, pur și simplu erau niște mici lucruri de pus la punct. Acum suntem ok, sunt convins de asta. Nu cred că mai e un subiect care poate fi dezvoltat. Suntem într-o relație bună, am încredere în el, am un proiect foarte important cu el în continuare. Are semnat contractcu mine, ce pot să spun? Trebuie să câștigăm play-out-ul ăsta, care nu e ușor.

Pare că e mai ușor un baraj pentru Europa din play-out decât din play-off, având în vedere lupta de acolo. Pe de altă parte, în play-out-ul îți dă voie să faci fotbal, să facă ce vrea Marius Croitoru, posesie, spectacol. CU CFR, FCSB și Craiova nu putem face spectacol, te iau la trântă din prima", a mai spus Iftime.

După eșecul suferit în Giulești, FC Botoșani a coborât pe locul 8, cu 29 de puncte, la egalitate cu liderul din play-out, Rapid. În runda următoare, moldovenii vor primi vizita lui Sepsi.