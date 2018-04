ANOMALIA LIGII I | Astra, OUT din Europa deoarece a platit PREA MULTI bani unui jucator: "Decizie de neinteles!"

Astra Giurgiu nu a primit licenta pentru cupele europene din cauza unei situatii absurde.

Astra e gata sa mearga la TAS, dupa ce nu a primit licenta de participare in cupele europene. Si asta pentru ca a platit o suma mai mare portughezului Nuno Pinto. In loc de 24.000 de euro cat a hotarat UEFA, Astra i-a virat jucatorului in cont aproape 30.000 de euro. Comisia de licentiere a FRF nu a recunoscut plata si a lasat-o pe Astra fara licenta.



”Nu avem datorii la angajati, suntem cu banii la zi. Singura problema a celor de la Comisii la noi e legata de un jucator portughez care a fost la noi. I-am platit 29.500 de euro, in conditiile in care UEFA a declarat ca avem 24.000 de euro datorii la el.

Nu ma hazardez in declaratii. Asta este realitatea. Clubul Astra Giurgiu nu are nicio datorie fata de acest jucator. Ne vom adresa TAS-ului si vom incerca sa gasim dreptatea in alta parte, nu in Romania.

Acei bani s-au platit, noi am facut chiar si o plangere penala contra acelui jucator. Noi functionam pe teritoriul Romaniei si i-am virat banii in contul sau din Romania. Imi este greu de crezut ca FRF a luat o decizie in functie de votul de la alegeri, dar nu pot intelege o asemenea decizie”, a declarat Dani Coman la Telekom.