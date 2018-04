HALUCINANT! Astra, data AFARA din Europa dintr-un motiv IREAL! Anunt de ultima ora al Federatiei

Astra n-a primit licenta de Europa dintr-un motiv absolut incredibil!

Fosta campioana nu se numara printre cele 6 cluburi care au primit licenta europeana pentru sezonul viitor. Motivul oficial: "restante catre angajati".

Realitatea ascunde insa un scenariu ireal. Restanta invocata e veche de 3 ani si e catre fundasul stanga portughez Nuno Pinto. Astra trebuia sa-i plateasca 25 000 de euro, dar i-a dat cu 4 500 de euro mai mult, adica 29 500, dupa ce i-a calculat gresit suma de plata. FRF nu a recunoscut tranzactia si le-a transmis sefilor Astrei sa achite suma corecta, 25 000 de euro, apoi sa mearga in instanta pentru a-si recupera banii platiti initial. La dosa, Astra a depus chitantele conforme cu plata, adica originalele primite de la banca si sustine in continuare ca are documentele care atesta buna ei credinta.

Luni va avea loc o sedinta cu patronul Niculae in care Astra va stabili daca merge sau nu sa-si caute dreptatea la TAS!



Acum, Astra ocupa locul 5 in play-off, la un punct de Viitorul, echipa aflata pe loc de Europa League!