FCSB a plecat în Scoția pentru meciul cu Aberdeen (joi, ora 21:45, LIVE pe VOYO)
Meciul dintre Aberdeen și FCSB va fi joi, de la ora 21:45, și poate fi urmărit LIVE pe VOYO.

aberdeen - fcsb
FCSB avea emoții înainte de deplasarea de la Aberdeen. Risto Radunovic (33 de ani), Baba Alhassan (25 de ani) și Siyabonga Ngezana (28 de ani) riscau să nu primească viză, fiind extracomunitari, dar în cele din urmă problema a fost rezolvată.

În cursul zilei de miercuri, campioana României a efectuat deplasarea în Scoția de pe aeroportul Băneasa, în efectiv complet. Așa cum a anunțat Mihai Stoica, FCSB a închiriat un avion de lux pentru această deplasare, iar costurile s-au ridicat la aproape 200.000 de euro.

„Ne costă charterul aproape 200.000 de euro, peste 190.000 de euro. Foarte mulți au zis că prețul normal e 120.000. OK, veniți cu ofertă! 'Păi, da, dar nu putem să luăm aprobări'. Și atunci cum veniți să spuneți că e 120.000? 

Plecăm cu un avion de lux, nu ne-am dorit neapărat să plecăm cu un avion de lux, are o capacitate de 190 de persoane, a fost transformat într-un imens lounge cu 62 de fotolii. Nu ne-am dorit asta, dar îți dai seama...”, a spus MM Stoica, la Prima Sport.

Cine va arbitra Aberdeen - FCSB (joi, de la 21:45)

La centru va fi olandezul de origine turcă, Serdar Gözübüyük (39 de ani). El va fi ajutat de Erwin Zeinstra şi Patrick Inia, în timp ce rezervă va fi Joey Kooij. În Camera VAR se vor afla Pol van Boekel şi Robin Hensgens.

Gözübüyük e un arbitru foarte generos în ceea ce privește acordarea cartonașelor. În acest sezon, deși a condus doar trei partide oficiale, Serdar Gözübüyük a acordat 18 „galbene“. De asemenea, a dictat două lovituri de la 11 metri. De fapt, acesta e un alt capitol la care se remarcă centralul olandez. Pentru că, în sezonul trecut, el a dat 15 penalty-uri, în cele 44 de meciuri pe care le-a condus, la centru.

