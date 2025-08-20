FCSB avea emoții înainte de deplasarea de la Aberdeen. Risto Radunovic (33 de ani), Baba Alhassan (25 de ani) și Siyabonga Ngezana (28 de ani) riscau să nu primească viză, fiind extracomunitari, dar în cele din urmă problema a fost rezolvată.



În cursul zilei de miercuri, campioana României a efectuat deplasarea în Scoția de pe aeroportul Băneasa, în efectiv complet. Așa cum a anunțat Mihai Stoica, FCSB a închiriat un avion de lux pentru această deplasare, iar costurile s-au ridicat la aproape 200.000 de euro.



„Ne costă charterul aproape 200.000 de euro, peste 190.000 de euro. Foarte mulți au zis că prețul normal e 120.000. OK, veniți cu ofertă! 'Păi, da, dar nu putem să luăm aprobări'. Și atunci cum veniți să spuneți că e 120.000?



Plecăm cu un avion de lux, nu ne-am dorit neapărat să plecăm cu un avion de lux, are o capacitate de 190 de persoane, a fost transformat într-un imens lounge cu 62 de fotolii. Nu ne-am dorit asta, dar îți dai seama...”, a spus MM Stoica, la Prima Sport.

