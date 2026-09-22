Schimbare de urgență în lot înainte de Suedia - România: "Se pare că va rata meciul"

Luni, Graham Potter, selecționerul Suediei, a anunțat că este nevoit să facă o schimbare de urgență în lotul naționalei, după ce fundașul central Gustaf Lagerbielke (26 de ani) a acuzat o accidentare și a devenit indisponibil pentru meciul cu România.

Schimbare în lotul Suediei. Fundașul Gustaf Lagerbielke s-a accidentat și a fost înlocuit înaintea meciului cu România

"Se pare că Lagerbielke va rata meciul cu România de acasă. Are o problemă la inghinali. Nu este ceva grav, dar cred că meciul cu România va veni prea repede pentru el", a spus Potter, citat de Futboll Skanalen.

Lagerbielke joacă la Braga, iar în ultima perioadă a devenit om de bază pentru Suedia. Fundașul central a fost integralist în toate cele patru meciuri de la Cupa Mondială, iar în total are 15 partide și două goluri la echipa națională.