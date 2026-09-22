Schimbare de urgență în lot înainte de Suedia - România: "Se pare că va rata meciul"

Schimbare de urgență în lot înainte de Suedia - România: &quot;Se pare că va rata meciul&quot; Nationala
SPORT.RO
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Suedia - România se joacă vineri, de la ora 21:45, pe Strawberry Arena din Solna, în prima rundă din noua ediție a Ligii Națiunilor.

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Gustaf LagerbielkeSuediaGraham PotterEchipa NationalaJohn Mellberg
Din articol

Luni, Graham Potter, selecționerul Suediei, a anunțat că este nevoit să facă o schimbare de urgență în lotul naționalei, după ce fundașul central Gustaf Lagerbielke (26 de ani) a acuzat o accidentare și a devenit indisponibil pentru meciul cu România.

Schimbare în lotul Suediei. Fundașul Gustaf Lagerbielke s-a accidentat și a fost înlocuit înaintea meciului cu România

"Se pare că Lagerbielke va rata meciul cu România de acasă. Are o problemă la inghinali. Nu este ceva grav, dar cred că meciul cu România va veni prea repede pentru el", a spus Potter, citat de Futboll Skanalen.

Lagerbielke joacă la Braga, iar în ultima perioadă a devenit om de bază pentru Suedia. Fundașul central a fost integralist în toate cele patru meciuri de la Cupa Mondială, iar în total are 15 partide și două goluri la echipa națională.

Având în vedere accidentarea lui Lagerbielke, Graham Potter a decis să convoace de urgență un alt jucător - fundașul central John Mellberg (20 de ani), legitimat la RB Salzburg, care inițial fusese chemat la naționala U21 a Suediei.

John Mellberg a mai fost convocat la naționala de seniori a Suediei, în 2025, însă nu a apucat să debuteze.

Nu este prima problemă a Suediei înaintea meciului cu România. Mattias Svanberg, Taha Ali și Gustaf Nilsson, aflați în lotul anunțat de Graham Potter, au acuzat și ei probleme medicale și au fost înlocuiți cu Hugo Larsson, Williot Swedberg și Paulos Abraham.

Cum arată lotul actualizat al Suediei

Portari

  • Melker Ellborg – Sunderland
  • Viktor Johansson – Stoke City
  • Noel Törnqvist – Monza

Fundași

  • Hjalmar Ekdal – Burnley
  • Gabriel Gudmundsson – Leeds United
  • Emil Holm – Bologna
  • Gustaf Lagerbielke – Braga
  • John Mellberg – RB Salzburg
  • Victor Nilsson Lindelöf – Aston Villa
  • Hampus Skoglund – Hammarby
  • Carl Starfelt – Celta Vigo
  • Elliot Stroud – Hull City
  • Daniel Svensson – Borussia Dortmund

Mijlocași și atacanți

  • Paulos Abraham – Hammarby
  • Yasin Ayari – Brighton
  • Lucas Bergvall – Tottenham
  • Alexander Bernhardsson – Wolfsburg
  • Viktor Gyökeres – Arsenal
  • Alexander Isak – Liverpool
  • Jesper Karlström – Udinese
  • Hugo Larsson – Fulham
  • Sebastian Nanasi – Strasbourg
  • Benjamin Nygren – Celtic
  • Williot Swedberg – Celta Vigo
  • Patrik Wålemark – Lech Poznań
  • Besfort Zeneli – Union Saint-Gilloise

Programul României din Liga Națiunilor

  • Vineri, 25 septembrie, ora 21:45: Polonia – Bosnia-Herțegovina, Suedia – ROMÂNIA
  • Luni, 28 septembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Bosnia-Herțegovina, Suedia – Polonia
  • Vineri, 2 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Suedia, Polonia – ROMÂNIA
  • Luni, 5 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Polonia, ROMÂNIA – Suedia
  • Sâmbătă, 14 noiembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Polonia, Suedia – Bosnia-Herțegovina
  • Marți, 17 noiembrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – ROMÂNIA, Polonia – Suedia
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