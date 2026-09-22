Dezvăluiri incendiare: arabul care l-a angajat pe Reghecampf l-a făcut praf! „Îți bați joc de noi!“

Dezvăluiri incendiare: arabul care l-a angajat pe Reghecampf l-a făcut praf! „Îți bați joc de noi!“ Fotbal extern
SPORT.RO
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Tehnicianul român a părăsit Esperance Tunis, o formație cu care semnase în iunie, după doar patru meciuri.

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Laurentiu ReghecampfHamdi MeddebEsperance TunisFCSBTunisia
Din articol

Laurențiu Reghecampf (51 de ani) și-a relansat cariera, aflată pe o pantă descendentă, în fotbalul african, câștigând trei trofee cu Esperance Tunis și cu Al-Hilal Omdurman.

Problema lui „Reghe“ e că rezultatele sale bune au fost „pătate“ de comportamentul său. Pentru că tehnicianul român a plecat de la ambele cluburi cu scandal. Și, atât în Tunisia, cât și în Sudan, i s-a pus eticheta de „trădător“. Explicația ține de modul în care românul și-a făcut exit-ul de la aceste grupări.

La Al-Hilal Omdurman, „Reghe“ i-a tot dus cu vorba pe sudanezi în privința prelungirii contractului. Și, într-un final, a semnat cu Esperance Tunis! Nici aici însă nu prea a lăsat loc de „bună ziua“ acum, când a renunțat la postul său. Dezvăluirile presei arabe confirmă această realitate.

Hamdi Meddeb către Reghecampf: „Ne dai banii pe un an!“

Jurnaliștii care se ocupă de Esperance, cea mai populară formație din Tunisia, au aflat ce s-a petrecut în spatele ușilor închise, în întâlnirea de ieri, în urma căreia Reghecampf a anunțat conducerea că vrea să plece.

În momentul în care a auzit discursul antrenorului român, care a venit cu planul făcut, spunând că va pleca, achitând 150,000 de dolari (n.r. - sumă ce echivalează cu trei salarii), președintele Hamdi Meddeb (74 de ani) ar fi luat foc! Omul de afaceri arab, cel care a aprobat numirea lui „Reghe“ în iunie, s-ar fi dezlănțuit la adresa acestuia, făcându-l praf!

„Echipa urmează să debuteze în Champions League, iar tu ne lași baltă fix acum, în acest moment crucial. Practic, îți bați joc de noi!“, ar fi zis președintele clubului Esperance.

Furios, Hamdi Maddeb ar fi respins, într-o primă fază, varianta rezilierii propuse de Reghecampf, în schimbul sumei de 150,000 de dolari. „Ne dai banii pe un an întreg. Altfel, nu pleci nicăieri!“, ar fi spus omul numărul 1 din club, într-o încercare de a se răzbuna pe Reghecampf.

Arabii, scârbiți de comportamentul lui „Reghe“

Potrivit presei din Tunisia, discuțiile aprinse din spatele ușilor închise au făcut ca întâlnirea de ieri să fie una lungă și neplăcută. Și, la un moment dat, plecarea lui „Reghe“ era incertă, pentru că discuțiile privind rezilierea contractului ajunseseră într-un punct mort. Într-un final însă, arabii, scârbiți de comportamentul lui Reghecampf, au acceptat să-i dea drumul.

Așadar, acest al doilea mandat al românului la Esperance – a mai fost aici, între noiembrie 2024 – martie 2025 – s-a încheiat tot cu o mare controversă. La prima sa plecare, românul a fost îndepărtat într-un moment în care era pe val, cu doar două înfrângeri în 24 de meciuri și cu Supercupa câștigată.

„La ce s-a întâmplat acum, în ședința Hamdi Maddeb – Reghecampf, nu va mai exista un alt treilea mandat pentru antrenorul român, la Esperance“, a fost concluzia presei din Tunisia.

În cele patru partide în care a stat pe banca formației arabe, în acest sezon, toate în campionat, Laurențiu Reghecampf a obținut trei victorii și o înfrângere.

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