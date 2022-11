Andrei Cordea dezvăluie marea schimbare din jocul său și anunță: "Trebuie să luăm 6 puncte cu Botoșani și CFR!"

După ce a fost convocat la naționala României pentru meciurile amicale cu Slovenia (1-2) și Moldova (5-0), Cordea a revenit la antrenamentele celor de la FCSB și spune că echipa sa este obligată să câștige restanțele cu FC Botoșani (1 decembrie) și CFR Cluj (15 decembrie)

Andrei Cordea dezvăluie marea schimbare din jocul său

De asemenea, Andrei Cordea a vorbit despre principala schimbare din jocul său, care l-a ajutat să devină un fotbalist mult mai important pentru echipă.

"Am revenit motivat, sunt încrezător pentru meciurile care urmează. Ne vor aștepta meciuri foarte grele și trebuie să fim concentrați ca să luăm maxim de puncte. Știm fiecare ce ne dorim să facem, ne dorim foarte mult să luăm maxim de puncte și mai departe vom avea încă patru meciuri foarte grele pe care trebuie să le gândim bine și să câștigăm.

Azi am apucat să facem o refacere, văd băieții destul de motivați, vom încărcă acum cât mai avem timp. Săptămâna viitoare intrăm în linie dreaptă. Urmează două restanțe și vrem maxim de puncte. Trebuie să luăm 6 puncte cu Botoșani și CFR. Nu suntem în cea mai bună formă în clasament, iar ăsta este obiectivul nostru.

Anul acesta a fost de senzație, foarte bun, am reușit să marchez, să-mi ajut echipa când i-a fost greu. Am fost jucătorul care s-a impus și sper să fac în continuare pași mărunți și foarte buni. M-am motivat foarte mult de când am început vara asta cu Steaua (n.r - FCSB). Am încercat să fiu mai combinativ, nu neapărat să joc pentru mine, ci să primeze echipa. Mi-am dat seama că dacă joc mai mult pentru echipă mă va ajuta și pe plan personal. Ăsta e obiectivul nostru, să formăm o familie, să fim uniți și așa ne vom remarca toți", a spus Andrei Cordea, pentru FCSB TV.

8 goluri și 5 pase decisive a strâns Andrei Cordea la FCSB în cele 25 de meciuri din acest sezon

Programul lui FCSB în decembrie