În minutul 57, Andrea Compagno a sărit să lovească cu capul o minge, însă Romario Pires a înălțat prea mult piciorul și l-a lovit brutal pe Andrea Compagno.

Centralul Istvan Kovacs a oprit jocul și a scos direct cartonașul roșu din buzunar. Pires a protestat, în primă fază, însă a părăsit suprafața terenului.

Andrea Compagno a primit îngrijiri medicale după lovitura în plină figură pe care a încasat-o, iar după câteva minute s-a ridicat și a continuat jocul.

'U' Cluj - FCSB, înainte de meciul direct

U Cluj are două înfrângeri consecutive și vine după eșecul din derby-ul cu CFR, scor 1-2. Trupa lui Eugen Neagoe este penultima în clasament, cu doar 14 puncte acumulate în primele 15 etape.

De partea cealaltă, FCSB are patru victorii consecutive, iar o victorie ar readuce-o pe echipa lui Nicolae Dică pe locul 6, la egalitate de puncte cu Petrolul Ploiești, 23, care are două meciuri în plus.

În partida tur, disputată pe Arena Națională, cele două formații au remizat, scor 1-1. Adrian Bălan a deschis scorul în minutul 45+4, în timp ce Florin Tănase i-a adus un punct vicecampioanei grație reușitei din minutul 54.

FCSB a întâlnit, joi, Anderlecht, la Bruxelles și a obținut o remiză în meciul din Conference League, scor 2-2. Din Belgia, bucureștenii au mers direct la Cluj-Napoca și s-au antrenat la baza de pregătire a lui CFR Cluj.