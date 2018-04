Secretele din spatele FALIMENTULUI de la Dinamo! Cum a fost distrus visul de titlu

Dinamo a vandut toti jucatorii pentru care a avut oferte, pe sume relativ mici, si a platit doar 10.000 de euro pentru achizitii.

Rezultatul: Dinamo poate avea cel mai slab sezon din istoria clubului.



Intr-un sezon negru pentru Dinamo, in care patronul Ionut Negoita a dezvaluit ca a pus la dispozitie un buget de 7 milioane de euro si a anuntat de doua ori ca vrea sa vanda clubul, "cainii" au avut pana acum 3 antrenori (Cosmin Contra, Vasile Miriuta si Florin Bratu) si una dintre cele mai confuze strategii din istoria sa. Surprinzatoare este, de fapt, lipsa de stabilitate la nivelul lotului. Practic, "ros-albii" au vandut toti jucatorii pentru care au avut oferte, incasand peste 2,3 milioane de euro, dar nu au bagat decat 10.000 de euro in achizitii. Culmea, suma a fost platita pentru intreruperea imprumutului lui Daniel Popa la FC Botosani, deci un jucator pe care clubul il avea sub contract! In rest, au venit doar fotbalisti liberi de contract, care fie au dezamagit rapid si au fost pusi pe liber, fie au avut evolutii si cifre mediocre in tricoul lui Dinamo.

De altfel, pentru a ne da seama de lipsa de viziune a oficialilor clubului, trebuie spus ca din lotul convocat pentru meciul castigat cu Juventus, 3-0, contand pentru prima etapa a acestui sezon, care s-a disputat pe 15 iulie 2017, mai sunt sub contract acum cu Dinamo doar Penedo, Maric, Romera, Mahlangu, Hanca, Salomao, Nemec, Katsikas si Branescu. Dintre acestia, doar Mahlangu, Hanca si Salomao mai au intelegeri valabile si pentru noul sezon (2018-2019), toate trei urmand sa expire insa in iunie 2019. Deci, in decurs de doar un sezon, Dinamo si-a pierdut aproape tot lotul si, in vara, antrenorul va fi nevoit sa construiasca o noua echipa din temeli.

Dinamo nu poate termina acest sezon mai sus de locul 7. In intreaga sa istorie, "cainii" au mai fost pe locul 7 doar de doua ori, in editiile 1971-1972 si 2014-2015, dar cea mai slaba clasare din istorie a fost locul 8, pe care l-a ocupat in trei randuri, la inceputurile existentei sale, in sezoanele 1948-1949, 1950 si 1959-1960.

PLECARI



Valentin Costache - CFR Cluj / 700.000 € + 10% dintr-un viitor transfer

Ionut Nedelcearu - FK Ufa (Rusia) / 600.000€

Paul Anton - Anji Mahacikala (Rusia) / 500.000€

Steliano Filip - Hajduk Split (Croatia) / 300.000€

Valentin Lazar - Al Sailiya (Qatar) / 200.000€

Rivaldinho - Levski Sofia (Bulgaria) / gratis

Azer Busuladzic - Atromitos (Grecia) / gratis

Maxi Oliva - ACS Poli Timisoara / gratis

Claudiu Bumba - Chiajna / gratis

Tawer Bawab - Chiajna / gratis

Jeremy Bokila - reziliere contract

Juan Albin - Veracruz (Mexic) / intrerupere imprumut

Dan Nistor - CFR Cluj / gratis

Daniel Popa - FC Botosani, imprumut / gratis

Mihai Popescu+Vlad Olteanu - FC Voluntari, imprumut / gratis



VENIRI



Daniel Popa - FC Botosani, intrerupere imprumut / 10.000€

Ivan Pesic - Hajduk Split (Croatia) / gratis

Gabriel Torje - Akhmat Grozny (Rusia), imprumut / gratis

Antun Palic - liber de contract / gratis

Giorgos Katsikas - Esbjerg (Danemarca) / gratis

Jeremy Bokila - CFR Cluj / gratis

Juan Albin - Veracruz (Mexic), imprumut / gratis

Diogo Salomao - RCD Mallorca (Spania) / gratis

Felipe Nascimento - CFR Cluj / gratis

Aitor Monroy - fara echipa / gratis

Dan Nistor - CFR Cluj / gratis

Mihai Popescu+Vlad Olteanu - FC Voluntari, intrerupere imprumut / gratis