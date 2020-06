"As putea sa ma las de fotbal daca as castiga campionatul cu Craiova!" Cum comenteaza fostul capitan dezastrul de la Dinamo si meciul cu CFR Cluj

Dan Nistor s-a declarat multumit de faptul ca echipa arata din ce in ce mai bine cu fiecare meci.

Jucatorul Craiovei a vorbit, la finalul meciului, despre ce ar insemna pentru el castigarea titlului in acest sezon cu Universitatea Craiova.

"Stiam ca (n.r. cei de la CFR) sunt periculosi la fazele fixe, dar ma bucur ca am castigat. Cred ca scorul putea sa fie mult mai mare, in prima repriza am avut multe ocazii si cred ca meciul putea sa fie jucat din prima repriza. Foarte multe persoane nu ne dadeau sanse, asa ca ma bucur ca am castigat asa.

Mi s-au dat putine sanse (n.r. la Cluj), asa a fost sa fie. Nu vreau sa ma uit inapoi. Ma uit in prezent si in viitor. Ma simt foarte bine la Craiova si practic de-acum pentru noi incepe o lupta foarte intensa, de-acum incepe sa fie presiune foarte mare pe noi.

Sunt bucuros aici unde sunt si cred ca Dumnezeu ma va rasplati pana la final. Daca as castiga titlul, pentru mine ar fi ceva extraordinar. Practic, as putea sa ma las de fotbal daca as castiga campionatul cu Universitatea Craiova. Eu imi doresc din tot sufletul sa legam aceasta victorie cu victoria de la Medias si sa ne gandim apoi la meciul cu FCSB.

Bergodi a gasit formula perfecta, speram sa mergem pe aceeasi linie. Se vede ca de la meci la meci crestem, stam foarte bine defensiv in teren, pasam foarte bine. S-au creat anumite automatisme de joc si cred eu ca suntem pe drumul cel bun", a declarat Nistor.

In plus, fostul jucator al lui Dinamo a vorbit si despre ce se intampla acum la echipa din Stefan cel Mare.

"Eu cred ca nu se va ajunge acolo (n.r. la retrogradare) si-mi doresc din suflet asta deoarece am multi prieteni acolo. Le transmit sa fie cu capul sus. Cred ca toata Romania isi doreste ca echipa sa reziste, sa nu retrogradeze, si cred ca va iesi din aceasta pasa. Bineinteles, cu ajutorul suporterilor, al conducerii, daca mai sunt alaturi de ei. Cand eram acolo si spuneam diferite chestii, eu eram vinovat. Acum se pare ca ce am spus eu s-a adeverit", a punctat fotbalistul.