S-au bucurat ca si cum au castigat TITLUL! Imagini SENZATIONALE din vestiarul Craiovei dupa victoria cu CFR Cluj

Universitatea Craiova s-a impus cu CFR Cluj, 3-2 si s-a apropiat la un punct in clasament.

Oltenii au reusit o victorie importanta in derby-ul pentru lupta la titlu in fata lui CFR Cluj, care nu a mai fost invinsa pe teren propriu de 37 de etape si s-au apropiat periculos in clasamentul playoff-ului, la doar un punct de campioana en-titre.

Astfel, daca cele doua echipe merg cap la cap pana in ultima etapa, titlul s-ar putea decide la meciul direct dintre cele doua, care se va desfasura pe Ion Oblemenco.

Jucatorii Craiovei s-au bucurat ca niciodata in vestiar dupa rezultatul urias obtinut, au cantat si au dansat, iar imaginile au fost postate pe pagina oficiala de Facebook a clubului.