ANALIZA | Cel mai tanar antrenor din Liga 1 se bate la titlu, cel mai in varsta vrea sa evite retrogradarea

Care e ordinea antrenorilor din Liga 1 in "clasamentul anilor" si cine e cel mai tanar tehnician.

Toata Romania vede Romania! Sambata, 24 martie la ora 20.00, Israel - Romania in direct la Pro TV! Toata Romania vede Romania! Marti, 27 martie, ora 21.30 Romania - Suedia in direct la Pro TV!

Media de varsta a antrenorilor din Liga 1 este in acest moment printre cele mai scazute din ultimele sezoane - 46,35 ani, in acesta tendinta de intinerire incadrandu-se si selectionerul echipei nationale a Romaniei, Cosmin Contra, care are 42 de ani si 3 luni. Cel mai tanar tehnician este Nicolae Dica (37 ani si 10 luni), care e de aceeasi varsta (sau mai tanar) cu mai multi fotbalisti din primul esalon, dintre care doi din lotul echipei pe care o antreneaza (Stancioiu, Teixeira, Sanmartean, Cernat, Canu, Croitoru, Hadnagy, C. Petre).



Imbucurator este ca majoritatea tehnicienilor sunt romani, existand doar un singur antrenor cu alta cetatenie decat cea romana, italianul Mangia de pe banca Craiovei, si, in afara de veteranul Ion Moldovan, toti au o varsta ce le poate permite sa mai profeseze inca 10-30 de ani.



Se observa 4 categorii de antrenori: cei foarte tineri (Dica, Bratu, Iordanescu), cei tineri (Stoican, Niculescu, Baciu, Mangia, Enache), cei ajunsi la maturitate profesionala (Petrescu, Pustai, Grozavu, Neagoe, Hagi) si "veteranii" (Moldovan).



Tendinta de intinerire se observa si la nivel european, unde majoritatea trofeelor au fost castigate in ultimele sezoane (si vor fi si in aceasta vara, cu cateva exceptii) de antrenori cu varste cuprinse 40 si 50 de ani. Statistica este valabila si pentru Romania, doar doi antrenori cu varste peste 50 de ani castigand titlul din anul 2000 si pana in prezent. Este vorba de Cornel Dinu, care avea 52 de ani cand a cucerit titlul cu Dinamo, in 2000, si de Gica Hagi, care avea tot 52 de ani, anul trecut, cand a triumfat cu Viitorul.



Media din acest moment este mai slaba decat cea din sezonul 2012-2013 (41,1 ani), dar mult mai buna decat cea din editia 2014-2015 (53-7 ani).



Clasamentul antrenorilor din Liga 1 in functie de varsta

1. Nicolae Dica (FCSB) - 37 ani si 10 luni

2. Florin Bratu (Dinamo) - 38 ani si 2 luni

3. Edi Iordanescu (Astra Giurgiu) - 39 ani si 9 luni

4. Flavius Stoican (CSM Poli Iasi) - 41 ani si 4 luni

5. Claudiu Niculescu (FC Voluntari) - 41 ani si 9 luni

6. Marius Baciu (Juventus) - 42 ani si 10 luni

7. Devis Mangia (CSU Craiova) - 43 ani si 8 luni

8. Costel Enache (FC Botosani) - 45 ani

9. Dan Petrescu (CFR Cluj) - 50 ani si 3 luni

10. Cristi Pustai (Gaz Metan Medias) - 50 ani si 5 luni

11. Leo Grozavu (ACS Poli Timisoara) - 50 ani si 7 luni

12. Eugen Neagoe (Sepsi) - 50 ani si 10 luni

13. Gica Hagi (Viitorul) - 53 ani si 1 luna

14. Ion Moldovan (Concordia Chiajna) - 63 ani si 6 luni