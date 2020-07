Gigi Becali isi FACE PRAF fostul staff: "Tanase mi-a zis 'Adu-l pe Neubert sa ne faca si pe noi fotbalisti!' " Ce probleme a gasit Toni Petrea la echipa

FCSB a facut o serie de schimbari in randul staff-ului tehnic in aceasta saptamana.

Gigi Becali i-a adus pe Thomas Neubert si Toni Petrea, cel care a fost numit antrenor principal in locul lui Bogdan Vintila, pentru a face schimbari majore in cadrul echipei, astfel incat sezonul urmator sa se lupte serios la titlu.

Patronul FCSB a povestit ce probleme a gasit Toni Petrea la echipa, dar si un episod cu capitanul Tanase, care i-a cerut sa il aduca pe Neubert la echipa, motivand ca la antrenamentele cu vechiul staff nici macar nu transpirau.

"A zis Coman ca el nu a mai facut 4 sprinturi de doi ani. MM mi-a zis ca e o incantare. Toni Petrea vine si spune asa, se iau usor goluri, inseamna ca jucatorii nu stiu sa se aseze in teren si nu isi pastreaza pozitia in teren. Le-a explicat un culoar pe care ei pot sta. Sa le intre in cap, in reflex ca ei nu pot sta decat in teritoriul ala.

Tanase mi-a spus 'Nea Gigi, adu-l pe Neubert sa ne faca si pe noi fotbalisti!' Ei mi-au spus ca nu transpira la antrenamente", a declarat Gigi Becali la Digi Sport.