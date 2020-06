Amintiri amuzante cu Marius Sumudica: "Bai, doctore, vino si fa-i ceva lu’ asta ca are diaree, nu stiu!"

Fostul jucator de la Rapid, Adrian Iencsi, a povestit un episod de pe vremea cand era coleg cu Marius Sumudica in Giulesti.

Cei doi au jucat impreuna in perioada 1997-2002, iar Iencsi a declarat ca nu aveai cum sa te plictisesti cu Sumudica in cantonemente.

"Cu Sumi nu aveai cum sa fii suparat niciodata. Imi aduc aminte ca noi mergeam la film cu o seara inaintea meciurilor si acolo mai mancam cate o floricea. Stiu ca ne-am intors in cantonament, eram la Pro Rapid, eu stateam singur in camera si el mai umbla prin camere, mai vorbea cu unul, cu altul. A venit si la mine in camera, pe mine chiar ma durea burta si ma intreba: Ce-ai, ma?, Ba, nu stiu, cred ca de la floricelel alea. Si i-a dat telefon doctorului Dumitru, care plecase la alta echipa in strainatate: Bai, doctore, vino si fa-i ceva lu’ asta ca are diaree, nu stiu! La cat de mult ma durea burta, m-a pufnit un ras… e ceva incredibil! Nu aveai cum sa fii suparat. Sumi facea ce facea si scotea cate o vorba d-asta", a declarat Adrian Iencsi pentru ProSport.

Chiar daca erau prieteni pe vremea cand jucau fotbal. Adrian Iencsi a declarat ca s-a suparat pe Sumudica in 2010, cand a venit din postura de antrenor la Rapid. Fostul antrenor secund de la Universitatea Craiova a fost deranjat deoarece contractul sau expira, iar noul antrenor al Rapidului nu i-a propus prelungirea, astfel ca s-a transferat la Concordia Chiajna.

"M-a suparat, el stie foarte bine de ce m-a suparat. Probabil ca nu a fost el vinovat in totalitate, altcineva a fost, dar el nu trebuia sa faca ce a facut, putea sa aiba macar o discutie in particular cu mine. Dupa plecarea lui Ioan Andone, a venit Sumudica antrenor. Contractul meu expira peste cateva saptamani si m-a deranjat ca nu m-a intrebat daca vreau sa raman. Nimeni nu a mai spus nimic. Eu ma intorsesem atunci la Rapid sa raman in continuare spre finalul carierei. El stie foarte bine ca m-a suparat acel lucru. Stiu ca dupa catva timp si-a cerut iertare, i-a parut rau, dar eu am inteles acest lucru. In continuare, consider ca nu a fost el principalul vinovat, dar macar putea sa aiba o discutie in fata, atat voiam", a spus Adrian Iencsi.