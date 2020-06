Academia FCSB incepe sa produca! Pe cine mizeaza Vintila la antrenamente

Pandemia de COVID-19 a oprit pentru doua luni activitatile cluburilor de fotbal din Romania, insa in ultimele doua saptamani, echipele de Liga 1 au revenit la antrenamente.

In conditii speciale, cu toti jucatorii in cantonament, in grupuri de cate patru jucatori, insa toate formatiile pregatesc reluarea sezonului, care ar trebui sa aiba loc pe 12 iunie.

Totusi, schimbari au existat la majoritatea echipelor din prima liga, iar FCSB nu putea sa ramana in aceeasi formula. Jucatori precum Adi Popa, Alexandru Stan sau Marko Momcilovic, carora li se terminau contractele, au ramas in afara lotului, lot care a fost completat cu jucatori de la academia de juniori, una dintre cele mai puternice din tara.

Astfel ca luni, pe langa Adrian Nita, Cristian Tand si Ovidiu Perianu, s-au alaturat antrenamentelor si alti doi juniori de la academia vicecampioanei Romaniei. Fundasul dreapta Alexandru Pantea si mijlocasul defensiv Vlad Pandele, ambii nascuti in 2003, sunt cei doi jucatori care se pregatesc acum cu lotul lui Bogdan Arges Vintila. Considerati de sefii ros-albastrilor doi jucatori de perspectiva, care au evoluat la nationala Under16 a Romaniei, acolo unde Pandele este si capitan, juniorii au fost supusi testului pentru COVID-19, iar dupa rezultatele negative au intrat in programul echipei.

Adrian Costeiu

adrian.costeiu@protv.ro