"Am salvat clubul de la O TEAPA IMENSA!" NOI DEZVALUIRI despre spaniolii care voiau sa cumpere Dinamo

Afacerea vanzarii lui Dinamo catre investitorii spanioli a picat, insa ies la iveala noi lucruri dubioase.

Robert Thomas, reprezentantul programului DDB, a scos la iveala noi lucruri despre investitorii spanioli care voiau sa preia Dinamo de la Ionut Negoita.

Suporterii spun ca au incercat sa discute cu Herminio Menendez, insa nici nu au reusit sa il vada la fata. "I-am ajutat pe spanioli. Le-am spus ca trebuie sa deschida o firma in Romania dearece doar asa pot cumpara actiunile. Dar nu i-am vazut la fata.

Ni s-a spus ca Alondra se numeste fondul de investitii al lui Herminio Menendez. Cand am luat legatura cu Alondra din Madrid au spus ca nu cunosc nici un Toni Curea sau Herminio Menendez. Apoi ni s-a spus ca de fapt sediul este in Valladolid. Acolo am gasit ca firma este plina de datorii.", a spus Robert Thomas la PRO X.

"Am salvat Dinamo de la o TEAPA IMENSA!"

Programul DDB decurge bine si da roade. Numarul cotizantilor de la Dinamo a ajuns la 6226 si creste pe zi ce trece. Prin acest program a fost salvat clubul de doua ori: atunci cand s-au platit salariile pe decembrie si atunci cand s-a platit pentru obtinerea licentei. Suporterii spun acum ca au salvat a treia oara Dinamo.

"Am salvat prima oara Dinamo cand am platit salariile, a doua oara cand am platiti licenta si e posibil sa o fi salvat a treia oara de la o teapa imensa cu spaniolii. Acum suntem 6226, dar la fiecare refresh pe aplicatia cu DDB, numarul cotizantilor creste.

Numele tuturor care au cotizat vor avea numele scris pe tricoul oficial de joc. Asta inseamna ca daca suntem 10 mii, toti vor dori sa isi cumpere tricou. Asta inseamna si 10 mii de tricouri vandute.", a mai spus Robert.