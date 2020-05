Situatia INCREDIBILA de la Dinamo! Suporterii l-au contactat pe investitorul spaniol, insa el NU le-a mai raspuns! Afacerea vanzarii clubului a picat

Dinamo nu se mai vinde dupa ce Ioan Andone a facut anuntul.

Afacerea vanzarii lui Dinamo catre investitorii spanioli a picat, a spus Ioan Andone. Suporterii l-au contactat pe investitorul spaniol pentru a discuta cu el despre viitorul lui Dinamo.

"Toata aceasta secretomanie din spatele acestei afaceri si dupa ce noi l-am contactat si am cerut sa vorbim mai multe detalii, el nu a mai raspuns. A incetat dsicutia cand am vrut sa intram in detalii. Menendez nu are bani si nu poate sustine echipa.", a spus Robert Thomas, reprezentant al PCH, la Digi Sport.

Suporterii sustin ca si-au facut bine treaba si au salvat clubul dupa ce i-au platit licenta, insa asteapta alaturi de ei un investitor cu bani si dornic de fotbal. Programul socios, prin care fanii alb rosii strang bani, este cel care a contribuit decisiv la plata unor salarii si la obtinerea licentei.

"Suntem din ce in ce mai multi si tot mai multe persoane importante se alatura proiectului. Suporterii si-au facut partea, pentru ca investitorii nu mai aveau ce discuta daca nu luam licenta. Noi nu avem legatura cu Herminio Menendez.", a adaugat Robert Thomas.