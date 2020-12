BREAKING NEWS: A fost gasita RETEAUA BLATURILOR din prima liga! Dezvaluiri SOCANTE: "Ne ziceau care va fi semnalul, in ce minut va fi. Primeam 300-350 de euro"

Ies la iveala detalii soc despre reteaua de meciuri trucate care a functionat in campionatul Moldovei.

Jurnal TV publica mai multe confesiuni ale jucatorilor implicati in reteaua de blaturi! 4 fotbalisti de la Codru Lozova au acceptat, sub protectia anonimatului, sa vorbeasca pentru sursa citata. Acestia explica modul in care a functionat reteaua. Scandalul e cel mai mare din istoria fotbalului moldovenesc. Au fost operate arestari, dupa implicarea autoritatilor de la Chisinau si a specialistilor Europol.

"Dupa incalzire, cand intram in vestiar sa imbracam tricourile, intrau antrenorii si ne spuneau sa tinem mingea, sa nu marcam, sa nu scapam singuri. Cand vom primi indicatii, trebuie sa primim doua goluri pana la finalul primei reprize", explica unul dintre jucatorii care au evoluat la Lozova.

O sursa consultata de Jurnal TV explica ce s-a intamplat la returul semifinalei de Cupa cu Speranta, partida disputata pe 29 octombrie 2019. Dupa 2-2 in tur, Lozova a cedat 'revansa' cu 5-0. 4 dintre goluri au fost marcate in prima repriza, in urma unor greseli grave in aparare. Conform jucatorilor care au vorbit sub protectia anonimatului, rezultatul a fost decis de mafia pariurilor.

"Ne-au spus inaintea meciului ca n-am venit sa ne luptam, ci sa facem bani. Ne-au spus care va fi semnalul, cum va fi, in ce minut va fi. Semnalul era ca incepea sa strige la un jucator ceva de genul: "Ce faci?" Atunci, toti intelegeau ce urmeaza", a dezvaluit un fotbalist.

"Primele" pentru blaturi erau platite la antrenamentele de dupa jocuri: "Primeam in jur de 300-350 de euro. Era un cabinet la antrenamente si ne chema pe fiecare. Primeam banii de la cineva din staff sau de la o persoana din administratia clubului."

Multe dintre partidele trantite de Lozova au avut doar o echipa de 'actori' pe teren. De cele mai multe ori, adversarii nu erau la curent cu planurile 'tactice' ale codasei din prima liga moldoveneasca.

"La meciul cu Speranta, ni s-a spus ca adversarii nu stiu de trucarea meciului si ca noi trebuie sa ne tinem tare 20 de minute, ca sa mai creasca putin cota si sa scoata o suma mai mare de bani", explica un fotbalist de la Lozova.

Totusi, printre persoanele retinute in dosarul meciurilor trucate se numara si fostul vicepresedinte al Sperantei, Sergiu Cotorobai, dar si antrenorul principal Iurie Osipenco. Presedintele din 2019 al Sperantei, Petru Efros, a fost si el interogat, insa doar in calitate de martor. Conform lui Efros, procurorii s-au interesat de mai multe meciuri din campionat, in special cel contra lui Milsami Orhei, din iunie, cand Speranta a primit 3 goluri pe finalul primei reprize.