Culisele blaturilor din Liga 1! Reghecampf, avertizat: "S-a intamplat cu el, cu o masina..." Meciul care a pus paie pe foc

Laurentiu Reghecampf era pe banca Concordiei Chiajna, intr-un meci care a fost suspect de blat in Liga 1.

Valeriu Rachita dezvaluie o partida din Liga 1 care a fost anchetata la acel moment de FRF prin comisia de integritate.

In martie 2012, partida Petrolul - Chiajna era suspecta de blat, iar la acea vreme Valeriu Rachita era antrenorul ploiestenilor, in timp ce Reghecampf era pe banca Concordiei.

Petrolul conducea cu 3-1 pe tabela, insa pe final, jucatorii lui Rachita au inceput sa nu ii mai respecte indicatiile si Concordia reusea sa rastoarne scorul si sa invinga cu 4-3:

"FRF a anchetat acel meci prin comisia de integritate, pe surse. Am aflat ca 3 jucatori au fost manjiti. Unul il spun, a fpst Matteo Gritti, portarul. L-am dat afara dupa acel meci. Mi-a fost adus din Elvetia, jucase la Neuchatel Xamax, dar mizeriile le facuse in Liga 2 din Italia.

Au mai fost 2 fundasi, nu vreau sa le spun numele, mai sunt inca in fotbal, ambii in Liga 2 din Romania. Bineinteles ca am simtit ceva necurat. Eu am lucrat ceva la antrenamente, iar pe final, fundasii mei jucau la offside. Fundasul stanga urca, fundasul dreapta ramanea in spate.

Nu ia foc ca ma cunoaste (n. r. Laurentiu Reghecampf). As putea sa zic mai multe, din anii 97-98. Sa spuna Ciocoiu ce s-a intamplat cu Reghe, cu o masina...", a spus Valeriu Rachita pentru Gazeta.