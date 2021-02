"Am incredere in arbitrajul din Romania!" Ce il sperie pe Edi Iordanescu inainte de partida cu Gaz Metan! "Asta este telul meu la CFR" 

CFR Cluj infrunta Gaz Metan Medias duminica, de la ora 18:30, intr-un meci din etapa a 24-a a Ligii 1.

Inaintea acestei partidei, antrenorul campioanei Romaniei a declarat ca se teme de modul in care va arata terenul de la Medias, unde joaca nu doar Gaz Metan, ci si cei de la FC Hermannstadt.

Edi Iordanescu a vorbit si despre cum se prezinta jucatorii sai, pe care incearca sa schimbe stilul de joc al echipei.

"Sunt multi factori externi care afecteaza rezultatele si jocul echipelor, clima, gazonul. Exista probleme si cu terenurile pe care se antreneaza echipele. Toti factorii astia afecteaza. Mergem la Medias, unde joaca doua echipe, nu stiu ce vom gasi acolo.

Jocul nostru este in schimbare. Telul meu este sa dam un plus ofensiv echipei si asta a inceput sa se vada. Lucrurile arata mai bine, dar provocarea mare este sa mentinem echilibrul, sa nu pierdem din vedere partea defensiva. Suntem intr-un proces care dureaza", a spus Edi Iordanescu, la conferinta de presa dinaintea partidei.

In plus, tehnicianul a comentat si arbitrajul din Liga 1, dar si declaratiile facute recent de Gigi Becali, care considera ca CFR este ajutata de arbitri.

"Eu nu evaluez arbitrul, nu am capacitatea asta, am spus mereu ca am incredere in arbitrajul romanesc, chiar daca venim dupa o experienta neplacuta, care ne-a costat doua puncte. Dupa meciul cu Voluntari, eu mi-am spus parerea despre decizii, care au fost catastrofale.

A avut o seara neinspirata si ne-a privat de doua puncte. Sper ca la urmatoarele jocuri sa nu fie greseli sau sa fie greseli care sa nu influenteze rezultatul. Imi doresc sa avem VAR, factorul sportiv ar prima.

Am vazut la ultimul meci al nostru practicile noastre murdare. Nu mai vreau sa comentez ce zic cei de la FCSB. Eu am comentat doar despre noi, nu despre alte echipe", a adaugat Iordanescu.

Partida dintre Gaz Metan Medias si CFR Cluj este programata duminica, de la ora 18:30, si va fi transmisa in format LIVE TEXT pe www.sport.ro.