Reactia lui Edi Iordanescu dupa ce Becali a declarat ca arbitrajele din Liga 1 sunt favorabile CFR-ului! "Cum a castigat FCSB la Medias?"

Gigi Becali a spus ca arbitrajele din Liga 1 ar favoriza echipa CFR Cluj.

Reactia lui Iordanescu a venit imediat si antrenorul CFR-ului a spus ca Becali a facut aceste declaratii in spatiul public pentru a 'muta atentia' de la FCSB.

"Iesirea de ieri a lui Gigi Becali nu e intamplatoare, isi apara interesele, vrea sa mute atentia. E usor sa acuzi ca CFR are prietenie. CFR a dominat competitia ani de-a randul, celelalte au suferit.

Asa pot zice si eu de 4-5 greseli in favoarea lor. Cum a castigat FCSB la Medias? S-a impiedicat in careu si a dat penalty. Mai bine sa facem lista cu cine vrem sa ne arbitreze, asta e treaba altora", a declarat Edi Iordanescu pentru DigiSport.

Iordanescu nu a uitat sa critice brigada de arbitri de la partida CFR- Voluntari, meci in care 'feroviarii ' au cerut doua penalty-uri si un gol valabil.

"Eu nu am comentat valoarea arbitrului, am comentat deciziile si maniera de arbitraj. Nu am vorbit de o greseala mare, ci de cel putin trei. Au fost doua penalty-uri, am avut gol valabil clar, se vedea cu ochiul liber", a declarat antrenorul CFR-ului.