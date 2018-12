"Am fost eu sa vad, stiti cum e?!" Becali s-a dus pe National Arena! Anunt de ultima ora: cum arata gazonul

Becali crede ca derby-ul cu CFR, de pe 22 decembrie, se poate juca fara probleme la Bucuresti.

Patronul FCSB si-ar dori ca partida sa se dispute pe National Arena. Becali a fost pe stadion si spune ca gazonul e perfect.

"Cred ca pe National Arena se joaca derby-ul cu CFR. E cel mai bun gazon acum! Sa vedem daca sunt de acord. Nu pot sa mai zic, nu stiu ce-o sa se intample. Fina are atatea pe cap, nu mai vreau sa-i fac si eu probleme. Daca nu era ea, ce faceam eu... Vai, ce faceam! N-am ce sa fac, asta e situatia. Gabi Firea e fina mea, n-am ce sa fac!

La Voluntari numai ghinioane am avut. Ne-a batut Chiajna, ne-a egalat Botosani de la 2-0! N-ati vazut, numai ghinioane! Ala nu-i stadion, nici nu pare a stadion. Parca n-ai siguranta pe el, da aripi adversarilor. Nu stiu care-i situatia acolo! O sa vedeti ce gazon are National Arena. Eu l-am vazut acum o saptamana si era perfect! In mod normal, pe 22 decembrie o sa fie perfect, perfect, ideal. Nu mai zic nimic de gazon. Nu vreau s-o supar pe fina mea", a spus Becali la PRO X.