"Alo, ce faci?" "E doua noaptea, ce sa fac? Dorm!" :)) Antrenorul din play-off trezit la miezul noptii de seici! Poate pleca in ORICE MOMENT dupa ce a primit o superoferta

Dupa Craiova si Gaz Metan, o alta echipa isi poate schimba antrenorul dupa pandemie.

Bogdan Andone mai are contract cu Astra pana pe 16 iunie. Chiar daca a ajuns la un acord de principiu cu Niculae pentru a-si prelungi acordul cu inca un an, Andone n-a semnat nimic. Azi-noapte a primit o propunere din Emiratele Arabe Unite! Andone a fost trezit de conducatorul unui club in miezul noptii! Era in pat cu sotia cand i-a sunat telefonul. Andone nu mai e asa de sigur ca va continua la Giurgiu.

M-a sunat cineva azi-noapte, reprezentantul unei echipe din Emirate. E vorba despre un club de prima liga care m-a intrebat daca ma intereseaza sa discutam. M-a sunat la doua noaptea omul. M-a si intrebat ce fac. Am zis ca dorm, ce puteam sa fac la ora aia? Mi-a cerut sa avem o discutie si urmeaza sa ne auzim zilele astea. Vreau sa ma vad maine cu Dani Coman la o cafea, sa-i zic care-i situatia, vedem care-i treaba.

Daca ma duc in Emirate, nu ma duc pentru bani, am pierdut foarte multi bani, am incercat mereu sa fac lucrurile cat mai corect. Financiar, am avut tot timpul de pierdut. O sa discut si cu Dani maine, sa vedem cum stau lucrurile, ce ne dorim sezonul viitor, luam o decizie impreuna. E posibil orice, si cu oferta si fara", a spus Andone la Digisport.