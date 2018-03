Fotbalistii nationalei il trimit la stand up comedy! Cine este cel mai haios din vestiarul nationalei

Budescu n-o da in bara nici cand face glume in vestiar.

Grozav a fost luat la intrebari de romani si a dat din casa. Intrebat care este cel mai haios coleg de la echipa nationala, Gicu Grozav a raspuns: "Unul dintre ei poate fi Budescu."

Grozav vrea sa marcheze cu Israel si Suedia, in meciurile transmise de PRO TV. Cu Turcia a luat numarul 10 si a dat doua goluri.

"Mereu am fost comparati cu Generatia de Aur, ma rog, numarul 10 a fost purtat de jucatori exceptionali. Nu simt o presiune in plus. Incerc sa uit de numarul purtat pe tricou in timpul meciului."



Doua meciuri ale nationalei i-au marcat copilaria lui Grozav.

"Ca o amintire placuta, aceea cand toti componentii s-au vopsit in cap blonzi, iar cea mai trista si, poate la care am suferit, a fost meciul cu Danemarca." , a declarat Gicu Grozav.