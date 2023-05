Alibec a dezvăluit cum a trăit „finala” cu FCSB: „La 3-2 mi-era frică să intru pe teren că pierdem cu 3-0 la masa verde!”

Constănțenii nu au putut conta pe serviciile celui mai în formă jucător al său, Denis Alibec, suspendat după un „roșu” primit în partida cu Universitatea Craiova.

Deși n-a putut evolua din cauza suspendării, Denis Alibec a fost la stadion la meciul cu FCSB și i-a susținut pe „marinari” de la marginea terenului.

Atacantul a recunoscut că la scorul de 3-2, s-a bucurat atât de tare încât la un moment dat s-a temut că ar putea intra pe teren pentru a celebra alături de colegii săi și că echipa ar putea pierde cu 3-0 la masa verde.

„Titlurile mai importante sunt cu Astra și cu Farul, la CFR nu am jucat atât de mult. Dar un titlu este un titlu. Cel mai frumos, cel cu Farul. Și cel de la Giurgiu a fost frumos, nu ne dădea nimeni nicio șansă. Și anul ăsta am făcut istorie și e un vis devenit realitate. Nu m-am gândit ce urmează.

Aștept să se termine sezonul, iar după trebuie să fiu concentrat să dau totul la națională. Voi vedea după ce voi face. Eram foarte supărat că nu joc. La 2-0 mă gândeam ‘ce prost ai fost că ai luat roșu. Mă treceau toate gândurile, mă acuzam. Dar aveam încredere în băieți, știam ce valoare au, știam că putem să batem pe oricine.

„A fost o săptămână grea, am fost foarte supărat!”

Eram supărat, să conduci un an întreg campionatul și să te vezi condus în minutul 17. Ușor, ușor, am văzut băieții cum joacă. Și știam că putem să revenim. A fost o săptămână grea, am fost foarte supărat. Am fost alături de echipă la antrenamente, sunt jucător cu experiență și trebuia să fiu cu echipa.

Cu Louis (n.r. – Louis Munteanu )vorbesc în fiecare zi. Știu ce poate, îi știu valoarea. Și știu că în meciurile tari și decisive a important pentru echipă. După golul de 3-2 îmi venea să intru pe teren. Dar mă gândeam că poate pierdem cu 3-0. Am stat pe tunel.

Trebuia să stau aproape de teren, am avut o adrenalină și niște emoții ca niciodată. E altceva când ești pe teren. Parcă nu mai treceau alea 5 minute. De când am venit aici am crezut că luăm titlul, mi-am dat seama că suntem cei mai buni.

Eram acasă, m-a sunat și m-a întrebat dacă vreau să vin la Farul să luăm campionatul. I-am zis că normal că da. La Farul știi că vii să joci fotbal. Când îl ai în față pe cel mai bun fotbalist român, vrei să demonstrezi că meriți să fii în echipa lui”, a spus Denis Alibec, potrivit Fanatik.