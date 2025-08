Alexandru Musi a înscris un gol împotriva celor de la FCSB în derby-ul etapei a patra din Superliga României.

Alexandru Musi: ”Avem un antrenor care știe ce face!”

Fotbalistul celor de la Dinamo a vorbit despre victoria obținută de ”Câini” și a explicat ce a făcut diferența în derby. Musi spune că nu a avut o motivație în plus doar pentru că și-a înfruntat fosta echipă și a mărturisit că nu a apucat să vorbească cu foștii săi colegi după victoria obținută.

”Mă bucur că am obținut prima victorie din acest sezon. Avem un grup unit, un antrenor care știe ce face, suntem ca o familie. Am intrat pe teren la fel ca la orice alt meci și am dat totul pentru victorie.

Ambiție am avut la fiecare meci, am dat mereu sută la sută. Mi-am făcut treaba de fiecare dată când am intrat pe teren. Sunt lucruri care se lucrează la antrenament. Mă bucur că ne-a ieșit, e meritul echipei.

Mă bucur că am fost primit bine, sper să răsplătesc încrederea suporterilor. A fost un derby greu, am jucat cu campioana, sunt jucători de calitate. Îmi doresc să joc în play-off și să avem cât mai multe meciuri nebune.

Și în meciurile trecute am arătat bine, dar am avut ghinion. Știam ce meci ne așteaptă, știam că e un derby, nu puteam să-l lăsăm să treacă așa. Nu am apucat să vorbesc cu foștii colegi, le-am urat doar bafta”, a spus Alexandru Musi la finalul jocului.