După ce Gigi Becali a plătit un milion de euro și l-a cedat pe fotbalistul de 21 de ani în favoarea lui Dinamo în schimbul lui Dennis Politic, Musi s-a răzbunat. Fotbalistul a marcat golul egalizator din derby-ul Dinamo – FCSB și a obținut și un penalty transformat de Danny Armstrong.

Alexandru Musi: ”Nu m-am bucurat în fața suporterilor!”

Alexandru Musi a fost acuzat după meciul cu FC Botoșani, scor 0-0, că a mers în fața suporterilor dinamoviști și și-a înjurat fosta echipă, pe FCSB.

De altfel, fotbalistul a fost acuzat de către Peluza Nord că, după ce a marcat în poarta lui Lukas Zima în derby-ul etapei a patra, s-a bucurat în fața fanilor roș-albaștri.

Musi a negat atât faptul că a înjurat-o pe FCSB, dar și faptul că s-a bucurat în fața fanilor lui FCSB.

”M-am dus în partea opusă, unde nu erau suporteri. Chiar am vrut să lămuresc treaba asta, nu m-am bucurat în fața suporterilor și niciodată nu o să mă bucur în fața lor. O să respect întotdeauna FCSB, am crescut acolo, am jucat acolo. Nu am înjurat niciodată FCSB. Una e să te duci la galerie, alta e să înjuri echipa”, a spus Alexandru Musi la Fanatik.

Alexandru Musi, pus la zid după ce a marcat în derby

”Astăzi vom face o postare atipică... ne vom arăta disprețul față de un .... nimeni!

Jucătorii mari nu se bucură când dau gol împotriva echipei care i-a format. Se numește coloană vertebrală. Jucătorii care știu că fotbalul nu e doar despre picioare, ci și respect pentru cei care te-au făcut jucător. Putem da exemple:

Cristiano Ronaldo, Frank Lampard, Andrea Pirlo, Cesc Fàbregas, Robin van Persie. Avem jucători care în România au făcut același gest, mulți chiar colegi (Vezi reacția lui Ștefănescu!) ai acestui 0 caracter!

Ei nu țopăie isteric. Nu-și bat joc de trecut. Nu se pierd în aplauze ieftine doar ca să pară relevanți.

Și apoi… avem și varianta... (nu îi vom pronunța numele). Care a ales să poarte un război cu suporterii care l-au susținut si, mulți, chiar apreciat!

Jucător banal, dar o reacție cât un CV fictiv. N-a lăsat nimic în urma lui la echipa care l-a crescut, dar și-a arătat IQ-ul. Poate suporterii dinamoviști l-au apreciat, sau poate au înțeles cum arată o curvă, cine stie?

Golul rămâne, dar caracterul s-a pierdut. Probabil prin zona interzisă din aeroport. Ah... am ales să nu râdem de tine când ai fost atât de re*&$%& și ai întârziat un avion întreg, pentru că nu ai fost capabil să găseși poarta de îmbarcare? Nu-i nimic, o vom face de acum încolo... Până îți vei cere scuze față de suporteri!”, a scris Peluza Nord pe Facebook.