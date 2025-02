Cicâldău a marcat golul victoriei din meciul cu Unirea Slobozia, scor 1-0 în favorea Universității Craiova, însă jurnalistul Cristi Geambașu, prezent la Digisport, l-a acuzat pe mijlocașul oltenilor de faptul că are kilograme în plus.

Mihai Rotaru: ”Cicâldău nu are nici măcar un kilogram în plus!”

Răspunsul a venit din partea lui Mihai Rotaru, acționarul majoritar al clubului din Bănie, care susține că ”Cicâldău nu are nici măcar un kilogram în plus”. De fapt, Rotaru susține că mijlocașul nu evoluează la capacitate maximă, deoarece s-a confruntat recent cu o accidentare la gleznă.

”Este un jucător care a pierdut doi ani și jumătate. Când a fost transferat la Galatasaray, a fost om de bază, a dat goluri, a dat assisturi, a fost unul dintre cei mai buni oameni când au jucat împotriva Barcelonei. A fost un jucător care a confirmat la Galatasaray.

După care s-a schimbat președintele, a fost schimbat Fatih Terim, pentru că el și l-a dorit pe Cicâldău și în momentul ăla au renunțat în a mai conta pe el. L-au dat împrumut în Emirate. El din ceea ce înseamnă dezvoltarea personală a pierdut doi ani și jumătate.

A venit la Craiova, a început bine, după care la finalul lui octombrie a avut o accidentare foarte urâtă la gleznă și iar a stat două luni, asta l-a dat înapoi. În cantonament în iarnă, el era accidentat, nici nu a făcut la nivel maxim. Ca să recuperăm trei ani de zile, eu cred că ne va lua timp, dar sunt convins că va arăta foarte bine după pauza de echipă națională.

Este exclus, nu există așa ceva, nu are nici măcar un kilogram în plus. Avem rapoartele săptămânale, avem cântar de două ori pe săptămână, nu se știu zilele când le avem, am rapoartele, nu are nici măcar un kilogram în plus”, a spus Mihai Rotaru la Digisport.

