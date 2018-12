BATAIA, ultima solutie pentru Rednic! :) "Ce sa le mai fac altceva?!" BREAKING NEWS: Inca un jucator e OUT din lot

Rednic se lupta sa scoata Dinamo din criza.

Nu stie ce sa mai faca pentru a-i responsabiliza pe jucatori. "Urmeaza bataia", glumeste antrenorul lui Dinamo. Rednic confirma inca o despartire pentru la iarna: Popovici va pleca din Stefan cel Mare.

"Popovici a avut sanse suficiente. Nu mai are cand sa primeasca sanse. N-au de ce sa fie suparati pe mine, asa e in fotbal. Din partea mea au avut tot sprijinul. Am vazut articole legate de felul meu de a ma comporta cu jucatorii. Si pe mine m-au dezamagit unii dintre ei. Cand presa ii face praf n-au reactie, cand suporterii vorbesc de ei ca sunt de liga a 2-a nu au reactie, vine antrenor nou, declara ca are cel mai bun lot la dispozitie, nu au reactie, vine si spune ca schimba jumate de echipa, nu au reactie, vine si iti pune bonusuri pe masa, nu au reactie.

Atunci iti pui niste intrebari. Dinamo vrea sa faca performanta. Totdeauna, Dinamo isi propunea obiective mari, Cupa si campionat. Cand veneau adversarii la noi, se gandeau sa nu ia multe. Acum s-au schimbat lucrurile. Daca fotbalistii au ajuns la Dinamo, inseaman ca au calitati, dar trebuie si ambitie, si orgoliu, si respect fata de tine. Poate unii nu inteleg ce inseamna Dinamo. La fiecare meci ai sansa sa demonstrezi ca antrenorul se poate baza pe tine. Ce sa le mai fac daca pierdem si meciul de maine? Ii batem, nu stiu (rade)", a spus Rednic.