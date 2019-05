ADVERSARE CFR, FCSB, VIITORUL in cupele europene! Pentru campioana CFR urmeaza un traseu de foc, FCSB-ul pare sa aiba sanse mai mari la grupele UEL

CFR Cluj, campioana Romaniei, va juca in turul 1 preliminar al UEFA Champions League. FCSB si Viitorul au asigurata prezenta in turul 1 UEFA Europa League.

CFR Cluj, FCSB si Viitorul sunt pana acum sigure de participarea in cupele europene in sezonul viitor. In functie de deznodamantul finalei Cupei Romaniei, Craiova ori Astra vor juca si ele in primul tur al preliminariilor UEFA Europa League.

Pentru echipele romanesti urmeaza o vara de foc, iar Romania are neaparata nevoie ca acestea sa atinga grupele Europa League, altfel coeficientul o va lua si mai rau la vale.

Campioana a Ligii I, CFR Cluj nu va fi cap de serie si se poate astepta la adversare foarte dificile inca din primul tur al preliminariilor UEFA Champions League.

De cealalta parte, FCSB va fi cap de serie in toate tururile preliminare ale UEFA Europa League pana in grupe si pare sa fie echipa cu cele mai mari sanse la calificarea in aceasta faza.

Viitorul, respectiv Craiova ori Astra se pot astepta la adversari foarte grei. Astra e singura care mai beneficiaza de statutul de cap de serie, dar doar in turul 2 preliminar al Europa League.

Anul trecut, CFR a fost eliminata din preliminariile UCL de suedezii de la Malmo si din cele ale UEL de luxemburghezii de la Dudelange. FCSB a fost invinsa de Rapid Viena, Viitorul de Vitesse, iar Craiova de Leipzig.

Adversare posibile CFR CLUJ in UCL



CFR Cluj incepe in turul 1 preliminar al UEFA Champions League

Adversare posibile sunt: Celtic, BATE Borisov, Astana, Qarabag, Maribor, Steaua Rosie Belgrad, Sheriff Tiraspol, Rosenborg, HJK Helsinki, Dundalk, Dudelange, Shkendija, The New Saints si Slovan Bratislava

Adversare posibile pentru turul 2: Copenhaga, Dinamo Zagreb, APOEL

Adversare posibile turul 3: Ajax

Adversare posibile FCSB in UEL



FCSB incepe in turul 1 preliminar al UEFA Europa League

Adversare posibile: Dunajska Streda, Ruzomberok, Kutaisi, Rovaniemi, Gzira, Europa FC< Knattspyrnufelag, Balzan FC, Narva Trans, Rigas, Liepaja

Pentru FCSB, cei mai dificili adversari din turul 3 ar fi: Atromitos, Aris Salonic, Lask Linz, Alkmaar, Strasbourg, MOL Vidi

Adversare posibile in Play Off: Molde, Rijeka, Milan (daca termina pe 6 in Serie A)

Adversare posibile Viitorul



Din postura de castigatoare a Cupei Romaniei, Viitorul ar incepe in turul 2.

Adversare posibile: Frankfurt, Espanyol, Wolverhampton, Partizan, Zalgiris Vilnius, Dinamo Minsko, Apollon Limassol, Molde

Daca va pierde Cupa si va merge in Europa League datorita locului 3, Viitorul va incepe in turul 1.

Adversare posibile: Malmo, Molde, MOL Vidi, Rangers, Vaduz, Fola Esch, Cork City, Vitebsk

Adversare posibile Astra



Daca va castiga Cupa Romaniei, Astra va merge in turul 2 al UEL.

Adversare posibile: Cukaricki, Lechia Gdansk, Cork City, Stjarnan, Neftchi Baku, Fola Esch

Adversare posibile Craiova



Daca Viitorul va castiga Cupa, Craiova va merge in turul 1 al UEL datorita locului 4 ocupat in campionat.

Adversare posibile: Malmo, Molde, MOL Vidi, Rangers, Vaduz, Fola Esch, Cork City, Vitebsk