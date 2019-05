Anunt SOC la Craiova: vor sa-i rezilieze contractul lui Andrei Cristea! Cum arata lista neagra la CSU dupa sezonul RATAT

Craiova a terminat campionatul pe 4 si poate fi out din Europa daca Viitorul nu ia Cupa in fata Astrei.

Oltenii isi propun titlul la anul. Vor sa ia decizii dure si in privinta lotului. Primii care vor pleca: Nuno Rocha, Meza Colli si Donkor. Primii doi au fost folositi putin, in timp ce Donkor a facut mai multe greseli mari, care i-au costat puncte importante pe craioveni. Surpriza mare pe lista neagra e aparitia lui Andrei Cristea! Fanatik scrie ca varfului de 34 de ani ii va fi propusa rezilierea contractului. Cristea mai are un an ramas din intelegerea semnata in iarna. Cristea a inscris un singur gol, la 2-0 cu CFR in sezonul regulat, insa n-a mai contat in play-off.

Nu sunt siguri de locurile lor in echipa nici Bic, Razvan Popa, Martic sau Radoslav Dimitrov, care pot trece la iesiri in functie de modul cum se va misca clubul in perioada de achizitii.