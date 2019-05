"Au livrat banii in conturi, ramane jucatorul lor!" Nicolae Stanciu se intoarce la Al Ahli! Prima REACTIE. EXCLUSIV

Nicolae Stanciu si-a primit restantele din partea clubului Al Ahli si se va intoarce la echipa.

Anamaria Prodan, agenta lui Nicolae Stanciu, confirma informatia publicata azi de clubul arab pe Twitter. Stanciu si-a primit salariile restante de la inceputul anului si pana acum si va reveni la echipa.



"Conducerea clubului Al Ahli a primit o scrisoare oficiala din partea agentului fotbalistului Nicolae Stanciu, care a declarat ca acesta isi va respecta angajamentul sau fata de contractul semnat si va continua sa joace cu alaturi de echipa noastra”, a fost anuntul facut azi de Al Ahli pe Twitter.

Stanciu a dat uitarii deja conflictul, dupa ce si-a vazut milioanele in conturi. Stanciu primise doar prima de instalare din partea lui Al Ahli, nu si salariile din lunile trecute de la transferul de la Sparta Praga.



Anamaria Prodan: Situatia lui Stanciu s-a rezolvat! Suntem la sentimente foarte bune acum!

"S-a rezolvat, azi am verificat conturile, toti banii sunt acolo la zi. Jucatorul a fost platit la zi, relatia cu clubul a revenit la sentimente foarte bune, nu bune.

In curand, Nicu se va intoarce la echipa, acum sa vedem daca va fi convocat nu va mai merge acolo, nu mai are rost pentru ca se termina sezonul. Se antreneaza singur pana la momentul convocarii la nationala.

Jucatorii mei trebuie respectati, asa cum eu si jucatorul am respectat clubul, tocmai pentru acest lucru am considerat ca daca nu este platit nu mai are rost sa mai ramanem. Este foarte bine ca s-a rezolvat, am inchis orice problema cu clubul, consideram ca s-a rezolvat si Nico este jucatorul lor in continuare", a declarat Anamaria Prodan pentru PROTV.



"Stanciu avea foarte multe oferte!"

Anamaria era pregatita sa-l aduca pe Stanciu la alt club in aceasta vara, daca arabii nu ii achitau datoriile azi. Stanciu se despartea liber de contract de Al Ahli, club care a platit 10 milioane de dolari pentru transferul sau de la Sparta Praga.

"Avea foarte multe oferte, era si pacat sa il piarda pentru ca nu era platit. Clubul si-a achitat datoriile la zi si suntem fericiti pentru ca toate lucrurile sunt perfecte", a mai spus Anamaria Prodan.