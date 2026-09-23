După ”câini”, Rapid se situează pe poziția secundă cu 21 de puncte, în timp ce campioana en-titre, Universitatea Craiova, completează podiumul cu 20 de puncte.

Adrian Mutu a numit cel mai bun atacant din Superliga

Adrian Mutu, fost internațional român, susține că Assad Al-Hamlawi, palestinianul cotat la 2 milioane de euro de la Universitatea Craiova, este cel mai bun atacant din Superliga în acest moment.

Vârful născut în Suedia la Helsingborg a înscris în actuala stagiune patru goluri în campionat și două în preliminariile Champions League

”Assad, în momentul ăsta (n.r. cel mai bun atacant din SuperLigă). Și Dumiter îmi place. Ăștia doi au ieșit în evidență. Dar e o problemă cu echipele astea, Rapid, Dinamo, FCSB. Voi n-aveți vârfuri, cum vreți să vă bateți la campionat?”, a spus Mutu la Digi Sport.

Al Hamlawi a fost adus în Bănie în urmă cu un an de la Slask Wrocklaw. Universitatea Craiova a plătit pentru serviciile lui un singur milion de euro, moment în care site-urile de specialitate îl estimau tot la un milion.

Cum arată clasamentul Superligii României