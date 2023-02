FCU Craiova a câștigat la scor runda 23 din Superligă, 5-0 cu U Cluj, grație golurilor înscrise de Aurelian Chițu, cu o dublă, Dragoș Albu, Yassine Bahassa și Vladislav Blănuță.

Adrian Mititelu a hotărât ca partida să se dispută fără spectatori, având în vedere evenimentele din etapa trecută, când Andrei Chivulete a oprit meciul cu Sepsi OSK în minutul 24, din cauza scandărilor rasiste. Însă, chiar dacă FCU Craiova nu a fost susținută de fani, omul de afaceri era convins că elevii lui Nicolo Napoli se vor impune, în ciuda faptului că suporterii lui U Cluj au făcut deplasarea plini de încredere.

„Am prins și noi o seară bună, după atâtea meciuri în care am jucat bine și nu am câștigat nici măcar un punct, am prins o seară în care ne-a ieșit totul. A fost o seară fantastică. Nu trebuie să ne culcăm pe ureche, însă echipa are un potențial fantastic.

Pe mine nu m-a surpins această victorie. Bine, cu 5-0 nu mă gândeam nici eu. Dar nu îmi făceam o problemă că ne poate opri U Cluj. Știam că suntem mult mai buni decât ei. Nu știam de ce i-a surprins pe ei. I-am urmărit și eu pe pagina lor, suporterii erau foarte entuziaști, că vin la Craiova și bat. Am senzația că nu cunosc fotbalul.

Ce a jucat U Cluj? Pe nămoalele alea de acolo... În anii '90 erau echipe care se băteam la retrogradare, dar când erau terenurile nasolae băteau pe oricine. Una e să joci pe un teren impracticabil... Păi mai făceau ei egal cu Rapid dacă jucau pe un teren bun? S-au îmbătat cu apă rece. Hai să ne uităm la lotul lui U Cluj și la celelalte echipe. Ce să facă Ovidiu Sabău? Nu poate. E greu.

La ce club e U Cluj, la ce sprijic politic are în Cluj... E echipa cea mai sprijinită din al doilea mare oraș al României, după București, și are oameni cu o anumită imagine. Deși, sincer, mie mi se pare că Craiova e un oraș mai frumos decât Cluj, dar este părerea mea. Cetatea Banului nu este numai o sintagmă. Dar alții ne-au plasat într-o altă imagine, că suntem numai cu lucrurile negative”, a declarat Adrian Mititelu la Ora Exactă în Sport, pe PRO Arena.

În urma acestui rezultat, FCU Craiova a urcat pe locul 9, cu 27 de puncte. În timp ce U Cluj se află pe locul 14, primul care va disputa barajul de retrogradare/promovare, cu 23 de puncte.