Adrian Mititelu, prima mutare spectaculoasă după sosirea lui Marius Croitoru! Jucătorul care ajunge în Bănie

Noul antrenor al lui FCU Craiova i-ar fi cerut lui Adrian Mititelu să-l transfere pe Jaja Silva, care s-a aflat sub contract sezonul trecut cu FC Botoșani și care refuză să semneze prelungirea cu moldovenii.

FC Botoșani l-a adus pe Jaja Silva în România în august 2021, sub formă de împrumut de la Boavista.

Valeriu Iftime și-ar fi dorit să semneze un contract definitiv cu jucătorul, însă negocierile au intrat în impas din cauza pretențiilor financiare exagerate ale fotbalistului.

Brazilianul nu s-a prezentat la antrenamentele lui FC Botoșani, iar ProSport scrie că acesta ar putea fi un semnal în plus că Jaja se pregătește de o mutare în Bănie.

Valeriu Iftime a recunoscut să negocierile cu Jaja Silva au intrat în impas

FC Botoșani a încercat să-l transfere definitiv pe Jaja, însă pretențiile salariale ale brazilianului l-au făcut pe Iftime să dea înapoi.

„Așa este. Aveți informația corectă. Inițial eu am vrut să achit acea clauză, teoretic îl mai pot avea doi ani, dar nu am știut că Jaja îmi va cere un salariu atât de mare. Îmi cere cam 20.000 de euro pe lună, iar eu banii ăștia nu îi dau niciodată.

Noi am avut reunirea echipei vineri, iar Jaja e așteptat să vină luni. Acum nu știu dacă el o să mai vină să discutăm. Poate că nu o să mai vină, nu știu exact. Dar în condițiile actuale eu nu achit clauza brazilienilor, deoarece am și eu calculele mele. Dar dacă o să vină și o să ne înțelegem la salariu, atunci voi achita clauza aia. Însă în condițiie pe care vi le-am mai spus nu am ce să fac, deoarece am și eu un plafon salarial în vestiar. Jaja este un jucător bun, dar nici eu nu doresc să arunc cu banii că nu sunt atât de bogat”, a spus Valeriu Iftime, pentru sursa mai sus citată.