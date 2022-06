Fostul antrenor de la FC Botoșani a semnat un contract pe două sezoane cu FC U Craiova, iar la formația patronată de Adrian Mititelu are obiectivul de a califica echipa în play-off, așa cum a făcut în două dintre cele trei sezoane petrecute în Moldova.

Transferuri pregătite și obiectiv îndrăzneț la FC U Craiova după instalarea lui Marius Croitoru8

După ce și-a asigurat serviciile lui Croitoru, Adrian Mititelu Jr a anunțat că FC U Craiova pregătește două sau trei transferuri în perioada următoare și a oferit detalii despre tatăl său, care se află în continuare în închisoare și așteaptă decizia Curții de Apel.

"Îl apreciez pe Marius de foarte mulți ani, apreciez ce a făcut la FC Botoșani, o muncă extraordinară, a dus echipa în play-off de două ori și asta sper, cu gândul ăsta l-am dus la Craiova, pentru a accede și noi în play-off anul acesta. Toate condițiile de performanță sunt disponibile, urmează ca el și jucătorii să formeze un nucleu benefic performanței.

Obiectivul este intrarea în play-off. Vor mai veni doi-trei jucători, negociem deja cu doi jucători, însă mai sunt câteva detalii de pus la punct. Avem nevoie de doi fundași centrali și de o extremă.

Tatăl meu urmează cursul legii. Tribunalul Dolj i-a admis cererea de revizuire, procurorii DNA au făcut apel. Se așteaptă ca undeva la sfârșitul săptămânii viitoare să se pronunțe și Curtea de Apel în privința deciziei definitive de eliberare. Decizia de a-l aduce pe Marius a fost luată împreună cu tatăl meu. El are ultimul cuvânt la acest club. Îl apreciem amândoi pe Marius, d-aia a și ajuns aici", a spus Adrian Mititelu Jr.

La rândul său, Marius Croitoru s-a arătat încrezător în obiectivul stabilit alături de conducere și a explicat că se așteaptă să fie primit bine de galeria formației craiovene.

"Am venit cu gânduri de play-off, acum rămâne să reușim. Obiectivul este clar - calificarea în primele șase. Nu e ceva imposibil. Eu zic că avem lot, dar vor mai veni și jucători. Au fost negocieri și d-asta a durat așa mult, important este că am ajuns. S-a pierdut puțin timp, dar încercăm să recuperăm cât putem.

Azi avem antrenament, mâine antrenament, după care se pleacă în Austria. Vom avea două săptămâni de pregătire, meciuri amicale, iar apoi ne întoarcem la treburile din România.

Deocamdată nu am avut contact cu jucătorii sau galeria. Lumea știe ce am făcut, este la curent și nu cred că aș avea de ce să nu fiu primit bine. Am reușit lucruri bune la o echipă precum Botoșani, este și normal să reușesc aici. Nu m-a surprins interesul Craiovei, este o echipă bună și este normal să își dorească un antrenor bun", a spus și Marius Croitoru.