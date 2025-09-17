Patronul din Bănie a dezvăluit că, în urmă cu câțiva ani, a fost foarte aproape să îl numească antrenor la echipa sa chiar pe Mirel Rădoi, actualul tehnician al marii rivale, Universitatea Craiova.



Dezvăluirea a venit în contextul în care Mititelu a fost întrebat despre parcursul excelent al echipei patronate de Mihai Rotaru, lider invincibil în Superliga după primele nouă etape.



Mititelu: "Nu pot să spun minciuna asta, că mă bucur"



Întrebat dacă un eventual titlu câștigat de rivala din oraș i-ar aduce vreo bucurie, Adrian Mititelu a oferit un răspuns tranșant, negând vehement o astfel de posibilitate.



"Nu este Universitatea Craiova, este o echipă bună din punct de vedere sportiv. Nu pot să spun minciuna asta, nu pot să spun că mă bucur. Nu, nu este din Craiova, este de la Mogoșoaia, a făcut-o Federația", a spus Mititelu, potrivit GSP.



Acesta a recunoscut totuși calitatea echipei pregătite de Rădoi, dar a pus succesul lor pe seama sprijinului de care s-ar bucura. "Faptul că au o echipă bună și că joacă un fotbal frumos e una, dar când primești tot sprijinul îți este ușor să ajungi așa. Dar când ești hăituit este mai greu să faci o echipă bună", a adăugat patronul FCU Craiova.



Despre Mirel Rădoi, patronul lui FCU Craiova a spus: "Da, este un antrenor foarte bun, eu tot timpul l-am apreciat pe Rădoi, și eu am vrut să îl pun în 2022. Am fost la un pas să îl punem antrenor, dar nu știu... Era în primul an, după ce a plecat Mutu".



Adrian Mutu a antrenat-o pe FCU Craiova în perioada mai - octombrie 2021. La acel moment, Mirel Rădoi se afla pe banca echipei naționale, de unde a plecat în noiembrie 2021. Ulterior, Rădoi a preluat-o pe Universitatea Craiova în august 2022.

