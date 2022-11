Adrian Mititelu, alegere surprinzătoare: "Țin cu Compagno!" + s-a răzgândit în privința vânzării lui FC U Craiova

După meciul amical de astăzi dintre FC U Craiova și CS Mioveni, pierdut de formația sa, scor 0-1, Adrian Mititelu a fost întrebat despre următoarele meciuri ale celor două formații.

Adrian Mititelu: "Țin cu Compagno!"

CS Mioveni va înfrunta FCSB în runda următoare, iar Mititelu spune că îl va susține pe Compagno, chiar dacă la formația argeșeană are un jucător împrumutat, pe mijlocașul Vlad Pop (22 de ani).

"Se vor întâlni Pop și Compagno. Vă dați seama că eu țin cu Compagno! Nu vorbesc de echipe, eu țin cu Compagno. Pop oricum se întoarce peste câteva luni acasă, acum e în practică la Mioveni.

Va fi un meci foarte greu (n.r - cu Universitatea Craiova), vom întâlni una dintre cele mai bune echipe din campionat. Deși în ultimele două meciuri meritam să câștigăm, le-am pierdut pe ambele. Să sperăm că vom avea parte de un arbitraj corect pentru că, la ultimele două meciuri, arbitrii i-au ajutat să câștige. Ei pleacă favoriți, dar eu sunt optimist și cred că putem face un rezultat bun, chiar dacă întâlnim o echipă foarte puternică", a spus Adrian Mititelu, după meciul amical cu CS Mioveni.

Adrian Mititelu: "Va veni și vremea noastră! Am spus că vând clubul pe fond de supărare"

Deși FC U Craiova se află pe loc retrogradabil, penultimul din Superliga, Adrian Mititelu este convins că "va veni și momentul" echipei sale, iar acum anunță că nu are de gând să mai vândă clubul, așa cum declara recent.

"Un lucru să fie cert. Eu cred că va veni și vremea noastră. Poate am dat greș anul ăsta, poate vom da și la anul, dar va veni și vremea noastră. Mergem înainte, chiar dacă am spus în unele momente că vreau să vând clubul. Am spus-o pe fondul de supărare, de frustrare.

Sunt prea mulți ani irosiți în fotbal, iar în fiecare zi cu eșec mai învăț câte ceva. Avem o infrastructură destul de bună și sunt convins că, mai devreme sau mai târziu, vom ajunge sus. Va fi în fiecare fotbal, nu se oprește aici. Am fost și în Liga 4, am rămas cu aceeași demnitate și mergem înainte", a mai spus Adrian Mititelu.

În primul meci după reluarea Superligii, FC U Craiova va disputa derby-ul cu Universitatea Craiova, programat sâmbătă, de la ora 19:00.