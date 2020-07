Adi Popa are un singur regret dupa despartirea de FCSB! "Oricarui fotbalist ii place sa joace cu trofeul pe masa!" Ce i-a transmis lui Mirel Radoi

Adi Popa s-a despartit de FCSB la inceputul lunii iulie.

Fotbalistul a inscris ultimul sau gol in tricoul ros-albastrilor in mansa tur a semifinalei de Cupa Romaniei cu Dinamo. El a marturisit ca si-ar fi dorit sa joace si in finala cu Sepsi, regretand ca inca nu a primit nimic dupa ce FCSB si-a adjudecat trofeul.

"Nu am primit medalie, dar probabil ca o sa o primesc. Sper. Mi-as fi dorit sa joc si returul cu Dinamo si bineinteles finala. Oricarui fotbalist ii face placere sa joace cu trofeul pe masa. E o mandrie.

Noi am tratat tot timpul serios Cupa Romaniei. Stiu ca s-a dorit foarte mult trofeul acum. Ce s-a declarat public nu tine de mine", a declarat Adi Popa, pentru ProSport.

Fostul mijlocas al echipei lui Gigi Becali nu este singurul care nu a primit o medalie dupa finala Cupei. Organizatorii competitiei nu au facut medalii pentru toata lumea, astfel ca au mai ramas nepremiati si cativa membri ai staff-ului lui FCSB.

Adi Popa nu si-a gasit inca o echipa la care sa evolueze in sezonul urmator. El spera sa obtina un transfer important in Europa pentru a ii atrage atentia selectionerului Mirel Radoi.

"Momentan trebuie sa semnez cu o echipa, sa joc. Cand nu am echipa, nu pot sa emit pretentii. Daca voi merge intr-un campionat important si voi juca bine, ma voi gandi si sunt sigur ca voi intra in atentia lui Radoi", a marturisit fotbalistul, conform aceleiasi surse.