Deși își dorește să câștige campionatul de ani buni, Rapid va rata aproape sigur participarea în preliminariile cupelor europene și în sezonul curent.

Adi Ilie, critic pentru situația de la Rapid

Adi Ilie a comentat situația giuleștenilor. El a remarcat că alb-vișiniii au mereu o cădere bruscă, lăsându-i impresia că se sabotează singuri. Inclusiv antrenorul Costel Gâlcă a fost găsit responsabil pentru rezultatele din stagiunea actuală.

„Rapidul cade tot timpul. Au început play-off-ul, cred, de pe primul sau al doilea loc și s-au stins. (n.r. - despre Gâlcă în acest sezon?) A avut meciuri bune, dar și mai puțin bune. Dacă ne gândim că au intrat în play-off și erau pe primul loc, înseamnă că, la un moment dat, ceva a fost gestionat prost.

Rapidul cred că are un vulcan în spate, dincolo de ce se întâmplă în vestiar sau în echipă. Ceva fac ei... au ceva acolo unde trebuie să scormonească, parcă se sabotează. Cam asta e situația”, a declarat Adrian Ilie, potrivit iamsport.ro.

Rapid, față în față cu un nou sezon ratat

Cu două etape înainte de încheierea play-off-ului Superligii, Rapid se află pe locul 5 cu 32 de puncte. Dinamo, aflată pe poziția a 4-a ce duce la barajul pentru preliminariile Conference League, are 37 de puncte.

Rapid va juca astăzi, de la 20:30, pe terenul lui FC Argeș. Giuleștenii vor încheia campionatul, pe teren propriu, contra Universității Craiova (23 mai).

Elevii lui Gâlcă au nevoie de două victorii ale lor și de două eșecuri ale dinamoviștilor pentru a prinde barajul.