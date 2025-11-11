Gino Iorgulescu este președintele Ligii Profesioniste de Fotbal din anul 2013.

Ciprian Marica: ”Ajung să devină niște dictatori!”

Ciprian Marica a răbufnit pe tema modificării statutului Ligii Profesioniste de Fotbal, care i-ar permite lui Gino Iorgulescu să candideze pentru un nou mandat la șefia LPF.

Marica spune că este inadmisibil că nu pot veni și alți oameni cu viziuni diferite la conducerea LPF și crede că aceleași modificări vor urma și la Federația Română de Fotbal.

”N-am discutat problema asta la club, însă... Îl respect pe Gino Iorgulescu, i-am cunoscut familia, niște oameni capabili.. Bă, dar când ajung acolo, nu mai vor să plece, ar sta o viață dacă s-ar putea. Sunt curios dacă vom avea același lucru și la FRF, acolo unde domnul Burleanu, când a venit, la fel a zis: ’Domn-le, nu o să stau mai mult, nu modificăm statutul’. Ajung să devină niște dictatori.

Bă, ți-ai făcut treaba, foarte bine, gata! Dar nu construiesc nimic, nu lasă pe nimeni să vină din spate. Vor să stea o viață, băi, mai lăsați și pe alții, ați stat acolo atâția ani! Poate au făcut o treabă bună, dar gata! Trebuie pregătiți și alții mai tineri să vină din spate. Nu construim nimic, nu pregătim alți oameni, își doresc să stea acolo pe veci dacă s-ar putea. Știm foarte bine și cu Adunările astea, cu ce se întâmplă acolo.

Oamenii, pentru un mic avantaj... Fotbalul românesc nu prea are o viziune pe termen mediu și lung, la noi totul se întâmplă acum. Cluburile nu au o strategie, nicio viziune. E inadmisibil să dai drepturile TV pe 10 ani. Nu există acces la contractul cu drepturile TV, deși Liga e a cluburilor.

Oamenii nu ar mai pleca dintr-o poziție. Ai făcut o treabă bună, excelent, ai mărit drepturile, le-ai dus la 30 și ceva de milioane, bun, gata, hai să mai vedem, poate vine altcineva cu o altă idee, Coman, cine o fi...”, a spus Ciprian Marica la Digi Sport.

Ciprian Marica: ”Mâine se va întâmpla la FRF!”

De altfel, Marica susține că este revoltător faptul că unul dintre criteriile propuse pentru a candida la președinția LPF este ca potențialul candidat trebuie să fi activat anterior timp de cinci ani la conducerea unui club.

”Mi se pare incredibil (n.r. că vor să schimbe criteriile pentru candidatura la șefia LPF), o teamă fantastică, de ce să fac lucrul ăsta acum? Nu e democrație? Vorbim azi de Ligă, mâine se va întâmpla la FRF, sunt mai mult decât sigur. Pentru mici avantaje, iau decizii și nu îi interesează de viitorul fotbalului românesc. Adevăratele probleme sunt băgate sub preș”, a continuat Marica.

