A venit răspunsul lui Adrian Mititelu pentru Gigi Becali în legătură cu transferul lui Bauza la FCSB

Patronul lui FCU nu vrea să mai facă aceeași greșeală ca în cazul lui Compagno, pe care îl regretă acum, așă că e hotărât să-l țină pe Bauza la Craiova și să-l vândă pe bani mulți în străinătate.

„Bauza nu va pleca niciodată la FCSB. E un jucător pe care îl doresc echipe din afară care pot plăti bani mai mulți decât FCSB. Bauza nu pleacă mai devreme de vara anului viitor, să închidem discuția. Domnul Becali nu are în lot acum un fotbalist de valoarea lui Bauza. Am primit întrebări de la cluburi serioase pentru Bauza, din țările arabe, sper să vină și din Europa. Eu am avut o discuție cu el și i-am spus că dacă vine ofertă bună îi dăm drumul vara viitoare. Domnul Becali mi-ar da și două milioane, dar nu mă interesează pe mine.

Nu mi-a transmis, dar sunt convins că așa e. El, când a spus de un milion, a spus ca să vadă cum reacționez eu. Bauza nu se va transfera la FCSB pentru că are cota mult mai mare. Dacă e sănătos, va fi un transfer foarte important pentru fotbalul românesc”, a spus Adrian Mititelu, potrivit Digisport.

Ce propunere i-a făcut Becali lui Mititelu, în direct la TV

„Dacă-l dau pe Edjouma cu 5 milioane, îl iau pe Bauza cu 1 milion și îl dau cu 10. Poate m-a auzit Mititelu și zice «dă-mi banii de acum și-l iei la iarnă.» A pus el 8 milioane (n.r. - clauza de reziliere), dar dacă-i dau acum un milion, mi-l dă”, Gigi Becali, stăpânul FCSB.