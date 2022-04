A venit opinia lui Hagi, după ce Becali a spus că Tavi Popescu îl va detrona: "N-am zis-o până acum, dar așa cred"

În mai multe intervenții avute în lunile precedente, Becali s-a arătat extrem de încrezător în potențial lui Octavian Popescu, comparându-l cu Neymar, Diego Maradona sau Gică Hagi: "Nu vreau să supăr pe nimeni, dar cred că Tavi îl va întrece pe Hagi", spunea finanțatorul celor de la FCSB.

Gică Hagi: "Octavian Popescu e un jucător interesant, dar e de muncă. Din mine are Ianis"

într-un interviu acordat lui Leo Badea, în exclusivitate pentru PRO ARENA, Hagi spune despre Octavian Popescu că este un jucător interesant, care deja a demonstrat, însă subliniază că fotbalistul de 19 ani trebuie să se dezvolte la mai multe capitole pentru a deveni complet.

"Sunt jucători tineri. Mie îmi plac jucătorii pe care îi am eu. Fiecare vorbește de jucătorii lui. Sunt jucători tineri, au o concurență între ei, pot deveni valoroși.

(n.r - Octavian Popescu) E în Divizia A, a demonostrat, joacă titular la Steaua (n.r - FCSB) și e un jucător interesant. Dar e de muncă, trebuie planificate lucrurile, trebuie dezvoltat în tehnică, poate mai trebuie ceva, în tactică trebuie și acolo mult. Fizic trebuie dezvoltat și, după aceea, partea lui personală, unde fiecare trebuie să aibă grijă de viața lui", a spus Hagi.

Întrebat dacă Octavian Popescu are ceva din el, Hagi a vorbit despre fiul său, Ianis, despre care spune că îi calcă pe urme.

"Din mine are Ianis, că e băiatul meu. Da? El e ADN-ul meu, are multe din mine, cred eu, că e băiatul meu. N-am zis-o până acum, dar așa cred eu. Are multe din mine 100%. Eu am fost, dacă nu greșesc, lider. Cred că și el are sămânță de a putea să facă lucrul ăsta și a demonstrat asta", a mai spus Hagi.