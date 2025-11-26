Dinamo a anunțat oficial prelungirea contractului lui Maxime Sivis până în 2028, cu opțiune pentru încă un an. Fundașul dreapta de 27 de ani, unul dintre cei mai constanți jucători ai „câinilor”, rămâne în Ștefan cel Mare pentru următorii ani.

A semnat cu Dinamo! Contract până în 2028: „Îți dorim cât mai multe reușite”

Conducerea lui Dinamo vrea să evite greșelile din sezonul trecut, când Selmani și Homawoo au plecat gratis după expirarea contractelor.

Venit în vara lui 2024, francezul a devenit rapid titular incontestabil. A strâns 47 de meciuri, în care a reușit nici mai mult, nici mai puțin de patru goluri și patru assisturi.

„Suntem bucuroși să anunțăm prelungirea contractului lui Maxime Sivis până la 30.06.2028. Prin constanță, profesionalism și atitudine, Maxime a arătat că este un jucător pe care te poți baza în orice moment. Maxime, îți dorim cât mai multe meciuri reușite și cât mai multe momente frumoase alături de Dinamo!”,﻿ a scris Dinamo pe social media.

La momentul redactării acestui aricol, „câinii” se situează pe poziția #4 în clasamentul Superligii, cu 31 puncte adunate după 17 etape. Dinamo se află la doar un punct de locul trei ocupat de „U” Craiova, la două lungimi de locul secund ocupat de Botoșani și la patru puncte de liderul Rapid.

Pentru Dinamo urmează o perioadă de foc, cu meciuri din 3 în 3 zile: Oțelul (29.11), Farul (03.12), FCSB (06.12).

