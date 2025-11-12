Adrian Ropotan (39 de ani), fost mijlocaș la Dinamo în perioada 2004-2009, a semnat cu clubul din ”Ștefan cel Mare”, unde va fi antrenor la echipa U19. Anunțul a fost făcut de ”roș-albi” pe rețelele de socializare în cursul zilei de marți.



”Ropo” este și astăzi unul dintre cei mai scumpi jucători din istoria clubului. În 2009, Dinamo a încasat trei milioane de euro de pe urma transferului său la Dinamo Moscova.



În Rusia a evoluat timp de cinci ani, iar în România a revenit în 2016, când a semnat cu Petrolul Ploiești. A mai evoluat pentru Pandurii Târgu Jiu și Concordia Chiajna, iar în 2019 a pus capăt carierei de fotbalist.



„Bine ai revenit acasă, Ropo!

Adrian Ropotan a revenit în cadrul clubului din care s-a lansat în fotbalul internațional. Adi va ocupa o poziție în cadrul Centrului de Copii și Juniori al clubului, din postura de antrenor principal al grupei U19.

Ropo a evoluat pe postul de mijlocaș la Dinamo în perioada 2004–2009, debutând inițial la grupele de juniori ale clubului, între 2004 și 2006. În această perioadă a avut și apariții la prima echipă, devenind titular de bază începând cu sezonul 2006–2007, an în care am cucerit ultimul titlu de campioni.

Cu 99 de meciuri disputate atât pentru echipa secundă, cât și pentru prima echipă, Adrian se va ocupa, începând de astăzi, de formarea tinerilor jucători dinamoviști și de pregătirea lor pentru marea performanță!

Îți dorim mult succes, Adi, și cât mai multe realizări alături de clubul nostru!”, a scris Dinamo, pe rețelele de socializare.

