Politic, cumpărat de la Dinamo pentru un milion de euro + Alexandru Musi, a strâns 6 meciuri la FCSB, însă nu a jucat niciodată mai mult de o repriză. A înscris un singur gol, în Supercupa României, iar la trei partide nu a fost nici măcar în lot din cauza unor probleme medicale.

Bogdan Stelea: "Dennis Politic să se gândească dacă vrea să facă sport profesionist sau nu"



Gigi Becali a început deja să își piardă răbdarea cu fostul dinamovist, spunând că Politic invocă foarte des oboseala și faptul că nu este obișnuit cu metodele de pregătire de la FCSB.



Bogdan Stelea, fostul mare portar al naționalei României, spune însă Politic se confruntă exclusiv cu o problemă mentală și că actualul jucător al campioanei trebuie să pună piciorul în prag pentru a o depăși.



"Politic are o problemă mentală, el spune că suferă și că e obosit. Nu știu de ce îi e frică. Trebuie să se gândească bine dacă vrea să facă performanță, dacă vrea să facă sport profesionist sau nu! E vorba de o problemă mentală, nu e de altceva. Toată lumea e obosită, dar cu asta înveți să trăiești. La început suferi, dar după ești pregătit și nu mai superi.



Am citit undeva că Politic are niște probleme care țin mai mult de mental și că tot timpul invoca anumite accidentări. Se ducea, îi făceau RMN-uri și nu apărea absolut nimic, dar el spunea că are probleme", a spus Bogdan Stelea, la Digisport.

