Roșu a crescut în academia celor de la FCSB, însă în aprope doi ani și jumătate la seniori a prins doar patru meciuri oficiale - două în Europa League și două în competițiile interne, de fiecare dată fiind introdus pe finalul jocurilor.

Iulian Roșu, despre perioada petrecută la FCSB: "Au refuzat toate ofertele și nu m-au folosit deloc"

Actualul jucător al lui Dinamo a povestit cum a fost forțat să semneze cu FCSB când avea 17 ani, dar și faptul că echipa bucureșteană a refuzat toate ofertele venite pe numele său.

De asemenea, Iulian Roșu a rememorat primii pași în fotbal, dar și sacrificiile făcute de familia sa pentru a putea ajunge fotbalist.

"Am început fotbalul la 6 ani și jumătate. Spărgeam tot prin casă și era normal să merg la fotbal, așa că l-am zăpăcit pe tata până m-a dus la antrenamente, la Steaua. Nu neapărat că țineam cu Steaua, dar avea cele mai multe rezultate prin afară și, fiind copil, țineai cu cine are succes.

Tata a fost cu ideea, dar greul l-a dus mama. Ea m-a dus de la 6 ani la 19 ani în fiecare zi la antrenament. Mi-a fost șofer, bucătar, psiholog, profesor, de toate. Tata era pe partea de adus bucatele în casă, iar mama pe partea practică. Și-a sacrificat mai mult din viață pentru mine mai mult decât pentru frații mei.

Eu stăteam la Cernica, făceam cam o oră și jumătate, o oră și 45 de minute. Trebuia să stea cineva după mine în permanență. Părinții mei nu au vrut să renunț la fotbal. Au fost momente grele, când și părinții mei au fost decepționați de ceea ce s-a întâmplat, mai ales la Steaua.

Am avut foarte multe oferte să plec, le-au refuzat pe toate și nici n-am folosit deloc. Pentru mine a fost o perioadă grea și tocmai de asta nu prea mai am nicio simpatie față de ei. Normal că au fost și perioade frumoase datorită jocului și echipei de juniori, apoi la seniori, când am luat campionatul, dar nejucând foarte mult nu poți fi foarte fericit. Iei un campionat și tu ești mai mult la antrenamente sau pe banca de rezerve...

Am fost campion cu 5 etape înainte, i-a trimis pe toți în vacanță. Au jucat absolut toți jucătorii din perioada aia, numai eu nu am fost folosit nicio secundă, deși toată lumea spunea că e foarte mulțumită de mine. E normal că e dureros.

Cel mai greu moment de la Steaua a fost când aveam 17 ani și am refuzat să semnez contractul cu ei pentru că nu îmi doream, dar eram obligat prin lege. Nu înțeleg cum vine treaba asta. Ulterior, Andrei Radu a reușit să plece de la Steaua tocmai pe legea pe care ei au folosit-o împotriva mea. Atunci a fost cel mai dureros moment. Aveam oferte să merg oriunde după Campionatul European, dar au fost refuzate absolut toate ofertele.

În doi ani și jumătate, am jucat 40 de minute, ceea ce înseamnă deloc. Am pierdut cea mai importantă perioadă a mea, iar ulterior mi-a fost greu să revin. M-am dus la Clinceni, în Liga 2. Apoi, iarăși de jos de tot, iar după lipsă de meciuri e foarte greu. Majoritatea tinerilor din ziua de azi tocmai pe partea asta suferă. După ce termină junioratul, au foarte puține posibilități de a juca. Acum îi ajută regula de U21 de la Liga 1, e mult mai ok", a spus Iulian Roșu, pentru PRO TV.

Din această vară, Iulian Roșu joacă pentru Dinamo, în Liga 2, formație la care a marcat două goluri în șapte meciuri până acum.

După plecarea de la FCSB, Roșu a mai jucat pentru Academica Clinceni, Rapid, Astra, ACS Poli Timișoara, Olimpia Satu Mare, Metaloglobus, Poli Iași, Daco-Getica, Sportul Snagov, Gloria Buzău sau FC Brașov.