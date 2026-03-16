În cursul zilei de luni, Gică Hagi a cedat pachetul majoritar de acțiuni de la Farul Constanța către Gică Popescu, mișcare anunțată de club prin intermediul unui comunicat oficial postat pe site.

”Regele” a oferit și o reacție pe site-ul oficial al clubului, în care a spus că lasă Farul pe mâini bune, dar și că își dorește să revină cât mai curând în antrenorat. Cel mai probabil, această mișcare îi va deschide un drum și către echipa națională, acolo unde este așteptat după ce Mircea Lucescu își va încheia ”mandatul”.

Gică Popescu ar fi plătit 3,5 milioane de euro pentru a lua acțiunile de la Hagi!

În plus, Popescu a plătit și o sumă uriașă pentru a prelua 70% din acțiuni de la Gică Hagi: aproximativ 3,5 milioane de euro, scrie Fanatik.ro.

”Nu, nu. S-a plătit. Gică (n.r. Popescu) le-a cumpărat. Vorbim de valoarea reală a acțiunilor, de ordinul milioanelor, ca să fie mai simplu. Milioanelor de euro. Valoarea acțiunilor de la Farul nu e joacă și nu se putea întâmpla altfel.

Pot să vă spun doar că treaba e serioasă, că Gică Hagi a dorit să iasă din acționariat în cel mai corect mod și real. Și Gică Popescu a plătit bani să ia pachetul majoritar de acțiuni. A plătit valoarea lor reală”, a spus Ciprian Marica, pentru sursa citată anterior.

Cum arată acum structura acționariatului de la Farul Constanța:

Gică Popescu - 69,90%

Zoltan Iașko - 0,10%

Ciprian Marica - 10%

Gică Hagi - 10%

Societatea R10 Events LLC (reprezentată de Rivaldo) - 10%

În 2009, Gică Hagi a pus bazele clubului Viitorul Constanța, cu care a reușit să câștige titlul de campion în anul 2017. În 2021, echipa fondată de ”Rege” a fuzionat cu Farul Constanța, cu care a mai luat un titlu, în 2023.