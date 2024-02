Lucian Goian (41 de ani) a jucat pe aceeași poziție ca a lui Radu Drăgușin, cea de fundaș central, așa că știe despre ce vorbește. L-am rugat să-l caracterizeze pe tânărul care a împlinit pe 3 februarie 22 de ani.

„E foarte bun. Eu am spus când l-a dat Juventus împrumut că trebuie să avem puțină răbdare, că este un jucător tânăr. S-a antrenat cu Juventus împotriva lui Cristiano Ronaldo la fiecare antrenament, avea numai de învățat, i-a avut lângă el pe Bonucci și Chellini. Juve l-a dat împrumut atunci. Dacă nu credeau în el, îl dădeau definitiv. Se vede în jocul lui că e școlit în Italia”, au fost cuvintele jucătorului care a luat titlul, Cupa și Supercupa cu Dinamo.

„Puternic și inteligent”

„Goe” crede că Drăgușin are un mare atu, care anulează lipsa lui de viteză: „Nu cred că are puncte slabe. Este un fotbalist puternic, inteligent, profesionist. Chiar dacă nu are o viteză foarte bună, poate să corecteze asta din plasament. Nu e Varane, care are superviteză, dar compensează prin inteligență. Din ce am auzit eu de la oameni de fotbal care îl cunosc, se antrenează foarte bine, are grijă ce face în afara terenului”.

Lucian Goian știe de ce are nevoie tânărul nostru internațional pentru a se impune la Tottenham:

„Văd că este cerut în primul 11 de fani. Sper să joace și să confirme. Are nevoie și de puțină șansă, să nu greșească sau, dacă greșește, măcar să câștige echipa. Dacă greșești o dată, nu cred că te scoate. A mai greșit și Romero. Dăgușin are nevoie și de puțină șansă. Să intre, să joace două-trei meciuri, să câștige echipa și nu-l mai scoate nimeni de acolo. Dacă mai dă și un gol, totul va merge mai ușor.

Nu cred că au plătit 25 de milioane pe el ca să facă băncuța. Mi-aș dori să intre să joace și să rămână în Anglia. E tot mai greu să avem un fotbalist la nivelul lui Tottenham”, e de părere fundașul care a evoluat în China, India și Australia.

Transferat de la Genoa pe 11 ianuarie anul acesta, Drăgușin a prins puține minute pe teren în tricoul noii sale echipe: