Prima REACTIE a lui Gigi Becali dupa anuntul TRANSFERULUI lui Arda Turan la FCSB! Ce spune patronul ros-albastrilor

Vestea transferului lui Arda Turan la FCSB a aruncat in aer presa din Romania.

Presa din Turcia a anuntat astazi ca jucatorul Barcelonei, Arda Turan, negociaza cu FCSB si ar putea ajunge sub comanda lui Bogdan Vintila, sa ajute echipa in lupta pentru titlu.

Gigi Becali a oferit prima reactie la zvonuri in Pro Sport, infirmand stirea in stilul propriu. Patronul ros-albastrilor a declarat ca nici macar nu stie cine este Arda Turan.



"Arda Turan? Cine e tata, asta? Nu am auzit de el. Nu are cum sa vina, daca eu spun ca nu am auzit de el. De la FC Barcelona? Sa fie sanatos! Eu nu il iau", a declarat Gigi Becali pentru Pro Sport.